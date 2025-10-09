Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El evento fue todo un éxito en Madrid. © RAUL BARCIA

Valencia, la disco más grande

El próximo 18 de octubre en el Roig Arena sonarán los himnos discotequeros de los 80

Jueves, 9 de octubre 2025, 23:51

Comenta

GPS. El próximo sábado 18 de octubre, el Roig Arena se transformará en un viaje directo a la década más colorida y libre de la historia reciente. Valencia acogerá la última fecha en España de Discoteca de los 80's, un espectáculo que ya agotó entradas en Madrid y que promete revivir el espíritu de una época que marcó a toda una generación.

El evento, producido por Sharemusic!, reunirá sobre el escenario a casi una veintena de artistas y bandas míticas del panorama internacional que hicieron historia con sus himnos de EuroDisco. Un escenario 360º, un montaje visual deslumbrante y una infraestructura tecnológica de primer nivel envolverán al público en una experiencia sensorial única, pensada para bailar, cantar y recordar cómo se vivía la noche cuando los vinilos giraban sin parar.

Discoteca de los 80's es más que un concierto: es un homenaje a la libertad, los looks imposibles y la modernidad que definieron la estética de las pistas de baile. Cada detalle del espectáculo está diseñado para sumergir al espectador en aquella atmósfera irrepetible, desde la iluminación y el vestuario hasta los visuales que evocan videoclips icónicos y noches interminables bajo las bolas de espejos.

Icono cultural

Una celebración del atrevimiento y la creatividad que convirtieron aquella década en un icono cultural, y que hoy regresa con toda su energía en un formato renovado, ambicioso y espectacular. En un panorama musical repleto de propuestas, Sharemusic! vuelve a apostar por una experiencia diferente y envolvente, capaz de emocionar a quienes vivieron los 80 y de conquistar a quienes solo los conocen por las canciones.

Los años 80 han vuelto muchas veces, pero nunca así. Las últimas entradas están disponibles en la web oficial: discotecadelos80valencia.es

Publicidad

Top 50
  1. 1 Última hora: Aemet activa un aviso rojo en Alicante por fuertes lluvias y amplía el naranja en Valencia hasta el sábado
  2. 2

    Mazón: «El Gobierno de España ha querido aprovechar la dana para tumbar al Consell»
  3. 3 Vuelve el miedo a Catarroja: coches precintados y barreras para proteger bajos
  4. 4 Aemet anuncia más tormentas para este viernes y señala dónde lloverá
  5. 5 El exjugador del Valencia que se ha retirado con 30 años y se ha convertido en inversor inmobiliario
  6. 6 La fachada de Lo Rat Penat, vandalizada: «No ens fareu espanyols»
  7. 7 La dana Alice golpea Valencia de madrugada y causa inundaciones en Catarroja y Alcàsser
  8. 8

    Carlos Mazón: «No niego que le he dado alguna vuelta a volver a ser candidato en 2027. Pero ahora toca gastarse y desgastarse por la recuperación»
  9. 9

    Cohousing senior o cómo envejecer en compañía: el proyecto recién nacido en la Comunitat
  10. 10 El Roig Arena se viste de gala para un día especial

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Valencia, la disco más grande

Valencia, la disco más grande