Valencia, la disco más grande

GPS. El próximo sábado 18 de octubre, el Roig Arena se transformará en un viaje directo a la década más colorida y libre de la historia reciente. Valencia acogerá la última fecha en España de Discoteca de los 80's, un espectáculo que ya agotó entradas en Madrid y que promete revivir el espíritu de una época que marcó a toda una generación.

El evento, producido por Sharemusic!, reunirá sobre el escenario a casi una veintena de artistas y bandas míticas del panorama internacional que hicieron historia con sus himnos de EuroDisco. Un escenario 360º, un montaje visual deslumbrante y una infraestructura tecnológica de primer nivel envolverán al público en una experiencia sensorial única, pensada para bailar, cantar y recordar cómo se vivía la noche cuando los vinilos giraban sin parar.

Discoteca de los 80's es más que un concierto: es un homenaje a la libertad, los looks imposibles y la modernidad que definieron la estética de las pistas de baile. Cada detalle del espectáculo está diseñado para sumergir al espectador en aquella atmósfera irrepetible, desde la iluminación y el vestuario hasta los visuales que evocan videoclips icónicos y noches interminables bajo las bolas de espejos.

Icono cultural

Una celebración del atrevimiento y la creatividad que convirtieron aquella década en un icono cultural, y que hoy regresa con toda su energía en un formato renovado, ambicioso y espectacular. En un panorama musical repleto de propuestas, Sharemusic! vuelve a apostar por una experiencia diferente y envolvente, capaz de emocionar a quienes vivieron los 80 y de conquistar a quienes solo los conocen por las canciones.

Los años 80 han vuelto muchas veces, pero nunca así.