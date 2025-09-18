Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva de este jueves entrega 4.814.180,10 euros a un acertante en la localidad de uno de los mejores futbolistas del mundo

Valencia acoge los III Premios Turismo by Fotur

El lunes 29 de septiembre se celebrará la gala con motivo del Día Mundial del Turismo

Jueves, 18 de septiembre 2025, 23:56

GPS. Valencia se prepara para vivir una de sus noches más destacadas dentro del calendario turístico. El lunes 29 de septiembre, a partir de las 19:00 horas, el Palau Alameda abrirá sus puertas para acoger la III Edición de la Gala Premios Turismo by Fotur. Un encuentro que, en apenas tres años, se ha consolidado como una cita de referencia para los profesionales y entidades vinculadas al turismo, la cultura, la gastronomía, los festivales y el ocio en la Comunitat Valenciana.

Organizada por la Federación de Ocio, Turismo, Juego, Actividades Recreativas e Industrias Afines de la Comunitat Valenciana (Fotur), la gala mantiene el formato de cena formal, un estilo pensado para favorecer la conversación, la cercanía y el networking entre los asistentes. Este ambiente propicio para el diálogo permite que la noche vaya más allá de la entrega de galardones y se convierta en un espacio de diálogo en el que compartir experiencias y tejer nuevas alianzas.

La ceremonia rendirá homenaje a autoridades, instituciones y profesionales que han contribuido con su labor a impulsar el turismo como motor económico, social y cultural. Los premios no solo reconocen trayectorias, también ponen de relieve proyectos innovadores y esfuerzos colectivos que han ayudado a consolidar la imagen de la Comunitat como destino turístico de calidad.

El turismo no solo mueve cifras, también inspira, conecta y construye comunidad

El Palau Alameda, uno de los locales más emblemáticos de la ciudad, será el escenario perfecto para reunir a destacadas personalidades del ámbito turístico y social en una noche de celebración. Con esta iniciativa, Fotur reafirma su papel como federación pionera y referente en la promoción del turismo y el ocio, contando con el apoyo de Turisme Comunitat Valenciana, la Diputación de Valencia, el Ayuntamiento de Valencia y Visit Valencia.

La Gala Premios Turismo 2025 servirá, una vez más, para recordar que el turismo trasciende lo puramente económico: es un motor de identidad, cohesión y orgullo colectivo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La incorrecta colocación de una sonda gástrica en un hospital valenciano provoca la muerte de un hombre
  2. 2 El SEPE publica una oferta para trabajar en colegios sin oposición con un sueldo de 750 euros por tres horas al día
  3. 3

    La Seguridad Social subasta pisos en Valencia desde 30.600 euros y plazas de garaje por 5.000
  4. 4 El choque de un camión contra un puente obliga a cortar la N-332 y colapsa Gandia
  5. 5 Arrestada por acuchillar a su inquilino en Valencia por el impago del alquiler
  6. 6 Muere Batiste Martí, primer vacunado del Covid en Valencia, por una insuficiencia renal
  7. 7

    «Déjalo que se reviente»: vuelven las novatadas al entorno de la plaza de Honduras de Valencia
  8. 8

    El viejo Mercado Central de Valencia sale a la luz: hallan rejas, pavimento Nolla y una mesa labrada
  9. 9

    Vicente, Paquita no te olvida: la esquela que se publica cada 13 de septiembre, 24 años después
  10. 10

    Los chiringuitos que vienen en Valencia: más paelleros y salones y cocinas más amplias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Valencia acoge los III Premios Turismo by Fotur

Valencia acoge los III Premios Turismo by Fotur