La última voluntad

El actor Imanol Arias durante la representación de 'La vida a palos'. Imanol Arias, que cierra el próximo viernes en el Olympia de Valencia la primera parte de su gira teatral con la obra 'La vida a palos', dice estar «muy satisfecho» de poder cumplir el testamento de su amigo Pedro Atienza

'La vida a palos', una obra basada en una serie de narraciones biográficas del desaparecido escritor y guionista Pedro Atienza unidos a la historia de un padre que se reencuentra con su hijo para reencontrarse consigo mismo en un impulso testamentario, ha sido la trama elegida por el actor Imanol Arias para regresar a los escenarios teatrales después de 24 años. El famoso protagonista de 'Cuéntame como pasó' o la comedia 'Anacleto, agente secreto', estará en el Teatro Olympia de Valencia del 23 al 25 de noviembre representando la pieza junto a Aitor Luna y Guadalupe Lancho. Serán las tres últimas funciones de la primera parte de la gira con esta obra, que Imanol retomará cuando su apretada agenda profesional se lo permita, según adelantó el actor a LAS PROVINCIAS durante una entrevista.

- ¿Qué tiene el teatro para que tras casi cinco lustros alejado de él haya decidido regresar y pisar las tablas?

- Pensé en su momento que del teatro, aunque no representaras ninguna obra, no te ibas nunca, pero no es cierto. Al teatro cuando vuelves después de muchos años tienes casi que empezar. En realidad era una necesidad porque elaboras un trabajo de una forma directa con el público, como una especie de comunión con los espectadores. En este caso también se trata de una deuda que contraje con el autor (Pedro Atienza), que antes de morir me regaló este texto flamenco y me pidió que se le diera forma y pudiera entenderse en Buenos Aires, Chile... pero también en Barcelona, Valencia o Bilbao. Buscando fechas he podido cumplir ese deseo, de lo que estoy muy satisfecho, y en el Olympia de Valencia vamos a finalizar la primera etapa. El año que viene volveremos con una gira que va a ser también nacional e internacional.

- José Manuel Mora se ha encargado de hilvanar las historias de Pedro Atienza. ¿Qué le parece el resultado?

- Mora tiene algo especial que ha sido muy grandioso para la obra y es la dimensión cercana de la familia. Creo que ha hecho una versión preciosa que permite que el monólogo, que forma parte de la pieza original, cobre dimensión en los personajes.

- ¿Además de cumplir el deseo de un amigo, qué le sedujo del texto?

- Pedro me dijo que la obra la tenía que hacer yo y una vez logré buscarle una solución dramática para que fuera una pieza que llevara música y alma del flamenco tuve claro que tenía que volver al teatro. También me ha servido para aceptar que para un actor es una necesidad el contacto con el público.

- Pero usted sabe que es un actor de éxito.

- Ya, pero por ponerte un ejemplo: 'Anacleto' tiene 30 millones de descargas en Netflix en todo el mundo y eso supone que te ve muchísima gente, pero no sabes quienes son esas personas. A mí me gusta ver a las personas de una forma más real, y eso sólo es posible en el teatro.

- Hace unas semanas estuvo también en el Teatro Olympia de Valencia con una obra Carmen Maura y comentaba que grabando una película nunca se ponía nerviosa, pero en el teatro los primeros días sentía angustia. ¿Usted como vive su subida al escenario?

- Lo que comenta Carmen Maura es común a lo que me pasaba a mí al principio. Uno cuando se aleja del teatro no es como andar en bicicleta... Y sí, también tengo vértigo, pero desaparece en cuanto digo la primera palabra en ese espacio tan mágico.

- El flamenco tiene mucha importancia en el espectáculo. ¿Le cautiva este género musical?

- Mucho. Yo he sido muy bien tratado por el flamenco en general y he tenido una vinculación de tipo personal. No soy un experto, pero he visto muchos personajes y muchas personas relacionadas con el flamenco y su forma de vivir. Además tengo una sensación de que cuando algo te gusta es porque te hace bien. Además, el flamenco tiene una dimensión de pasado cultural muy poderosa y una realidad actual tremendamente moderna. Hay que entender el gran salto que dio Camarón para que el flamenco transcendiera del tablao y y ahora nos tiene impactados fenómenos como Rosalía. Pienso que La vida a palos' es el primer relato sobre la forma de vivir de los flamencos.

- El personaje de su hijo en la obra se dijo al inicio de la gira que iba a ser interpretado por su hijo Jon. ¿Le hubiera gustado trabajar con él?

- Es cierto que iba a estar conmigo, y me hubiera gustado pero la circunstancias profesionales suyas no lo permitieron en ese momento. Mi hijo es músico y ha trabajado con músicos durante los últimos 10 años y en esta vuelta a su origen actoral ha tenido gran suerte y mucho trabajo por delante. Mi hijo Jon empezó a ensayar la función 'La vida a palos' y dejó su impronta en el texto que ha sido recogida por Aitor de forma brillante. Seguramente en próximas etapas de la obra Jon se incorpore como estaba previsto al inicio. También es cierto que con Aitor tengo una relación casi paterno filial, cosa que casi me estoy acostumbrando por mi edad (risas). Empiezo a tener una cohorte de hijos actores que me enorgullece.

- Usted tiene una gran vinculación con Valencia y amigos.

- Sí, sí, tengo muchos amigos, he rodado películas en la ciudad, entre ellos el personaje del científico Severo Ochoa, he sido presidente del jurado de premios... Valencia es muy querida para mí, me gusta el carácter de la gente, su gastronomía y esa luz tan especial. Tengo muy buenas sensaciones con Valencia.