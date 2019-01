Última oportunidad Bruno Tamarit y Silvia Valero durante la representación de 'Cuzco'. / Teresa Juan 'Cuzco', del valenciano Víctor Sánchez, que anoche se estrenó en el Theatre503 de Londres, se podrá ver el 2 y 3 de febrero en la Rambleta NIEVES MARCOS Viernes, 25 enero 2019, 00:51

El dramaturgo valenciano Víctor Sánchez Rodríguez, ganador del Premio Max 2016 a Mejor Autor Revelación por 'Nosotros no nos mataremos con pistolas' y nominado de nuevo en 2017 por 'A España no la va a conocer ni la madre que la parió', estrenó anoche en el Theatre503 de Londres 'Cuzco', una de las producciones del Institut Valencià de Cultura, obra que también se podrá ver en la Rambleta el 2 y el 3 de febrero, tras su paso por diversos escenarios valencianos y del resto del país, entre ellos el teatro Rialto de valencia donde tuvo lugar su estreno. Durante la presentación de la obra, el autor y director del montaje explicó que armó la trama durante un viaje personal que realizó a la ciudad peruana de Cuzco. «Hice el viaje para curarme, no de un desamor, sino del desamor mismo», reveló el autor.

Según Sánchez, este drama con «ligeros toques» de comedia, además de hablar del desamor, hace alusión a la situación del mundo actual, con aspectos relativos a la globalización, aspectos sociales o la política.

Ambientada a lo largo del camino Inca, 'Cuzco' es un agudo retrato contemporáneo de una pareja española que cada vez se va perdiendo más, alejándose el uno del otro. En un intento de salvar su relación, viajan a Sudamérica para buscar un vía de escape y un estímulo en Cuzco, fortaleza conquistadora, ciudad Inca del puma y paraíso de turistas. Su trágica historia de amor se desvela mientras viajan hacia Macchu Picchu, perseguidos por sus propios deseos y los fantasmas del pasado colonialista español.

«Este drama, además de hablar de desamor, hace alusión a la situación del mundo actual»

Víctor Sánchez comentó que «cuando uno viaja, a menudo se ve reflejado en el país que visita. Quería hablar sobre relaciones, sobre la idea de España cuando estás en un lugar como Cuzco. Sobre todas esas cosas, porque es desde la distancia desde donde mejor podemos hablar de nosotros mismos».

Añadió que está «comprometido con el presente y en cómo la sociedad, la política y la economía afectan al sentido de uno mismo y a nuestras relaciones más íntimas».

En la Rambleta, la pieza teatral será representada por los mismos actores que estrenaron la pieza: Silvia Valero y Bruno Tamarit, habituales de los textos de Sánchez. La escenógrafa la firma Mireia Vila, el iluminador es Mingo Albir, y la ayudante de dirección Cristina Fernández.

Para la actriz Silvia Valero, se trata de una obra de «valientes». Agregó que interpretar a este personaje «me ha dotado de valentía, porque el personaje de Ella es una valiente que dice cosas que no nos atrevemos a decir, que viaja a sitios oscuros y que se enfrenta al miedo». Por su parte, el actor Bruno Tamarit detalló que interpretar el papel de Él es, a la vez, «complicado y placentero».

El director Kate O'Connor ('Frozen Light', 'Researcher, Minefield', ' JMK Finalist') dirige la premiere británica del dramaturgo valenciano, en un montaje protagonizado por Gareth Kieran Jones y Dilek Rose.

Para su representación en Londres, 'Cuzco' ha sido traducida por William Gregory, quien ha trabajado en producciones para proyectos internacionales en el Royal Court Theatre y The Gate.

La traducción de Cuzco nació del encuentro entre escritor y traductor en Madrid en 2016, y su estrecha colaboración desde entonces. «La traducción de William Gregory conserva la poesía, pasión y humor del original español, aunque se abre a nuevas resonancias para audiencias de habla inglesa. Él continuará teniendo un papel central en los ensayos, aportando conocimiento a los actores y al director desde su investigación y proceso de traducción, ayudando a profundizar su perspectiva para crear una profunda y convincente experiencia multicultural para el público en Londres», explicaron desde el montaje.

Kate O'Connor aseguró estar «muy orgullosos» de haber llevado 'Cuzco' para que el público en de Reino Unido pueda «disfrutar» de esta obra.