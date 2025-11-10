TUMU FESTIVAL 2026: Llíria se prepara para vivir el mayor espectáculo musical del norte de Valencia

EXTRA Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:23 Compartir

La ciudad de Llíria distinguida por la UNESCO como ciudad creativa de la música bajo el sello City of music, volvió a convertirse en el epicentro de la música, la cultura y la emoción con la presentación oficial del TUMU Festival, el evento más grande de toda la zona norte de la provincia de Valencia. En un acto cargado de energía, los organizadores revelaron los primeros detalles de lo que será la edición más ambiciosa y sorprendente hasta la fecha, bajo el lema «The Wonder Show», un concepto que promete deslumbrar a todos los asistentes con una experiencia sensorial única.

Durante la presentación, se confirmó una de las noticias más esperadas por los seguidores del festival: las entradas para el TUMU Festival 2026 saldrán a la venta el próximo 11 de noviembre a las 11:11 horas. Una fecha y hora simbólicas, que marcan el inicio de la cuenta atrás para un evento que ya se perfila como el gran acontecimiento musical de la primavera.

El festival se celebrará los días 1 y 2 de mayo de 2026 en Llíria, consolidando así su posición como punto de encuentro imprescindible para los amantes de la música en vivo, la diversión y las emociones compartidas. Pero eso no es todo: durante las primeras 24 horas de venta, los más rápidos podrán conseguir su abono general a un precio especial de solo 25 euros más gastos de gestión. Una oportunidad única para asegurar la entrada a un evento que, año tras año, ha ido superando todas las expectativas.

El TUMU Festival ha logrado convertirse en un referente cultural y musical en la Comunidad Valenciana, reuniendo a miles de personas en un entorno vibrante donde la música, la convivencia y la alegría son los verdaderos protagonistas. Esta nueva edición, bajo la temática «The Wonder Show», promete un espectáculo total que fusionará música, arte visual, escenografía, performance y una puesta en escena sin precedentes. Cada detalle está pensado para que el público se sumerja en un universo lleno de magia, sorpresas y emociones.

Los organizadores destacaron que esta edición será la más increíble jamás vista, con un cartel que incluirá artistas de primer nivel y nuevas propuestas que reflejan la diversidad musical que caracteriza al TUMU Festival. Además, se apostará por una producción técnica de última generación, con escenarios tematizados, zonas de descanso mejoradas, espacios gastronómicos de alta calidad y áreas dedicadas al ocio sostenible y la creatividad local.

Llíria, conocida como la «Ciutat de la Música», volverá a ser el escenario perfecto para este encuentro que combina lo mejor del talento valenciano con figuras reconocidas del panorama nacional e internacional. El impacto económico y social del festival en la comarca es ya una realidad: cada edición atrae a miles de visitantes, impulsa el comercio local y refuerza la imagen de la zona como destino cultural y turístico de primer nivel.

«The Wonder Show no será solo un festival, sino una experiencia que despertará todos los sentidos. Queremos que el público se deje llevar, que viva dos días inolvidables en un entorno único, y que sienta que forma parte de algo mágico», afirmaron los responsables del evento durante la presentación.

Con una estética inspirada en el asombro, la fantasía y el espectáculo, el TUMU Festival 2026 se prepara para romper moldes y ofrecer una propuesta que trasciende lo musical, transformando Llíria en un escenario lleno de luz, color y emociones compartidas.

Las entradas estarán disponibles exclusivamente en la página oficial del festival: www.tumufestival.com

Se recomienda no esperar demasiado, ya que los abonos promocionales a 25 € + gastos de gestión estarán disponibles solo durante las primeras 24 horas y se espera una gran demanda.

Con esta presentación, el TUMU Festival reafirma su espíritu innovador y su compromiso con la cultura, la música y el entretenimiento de calidad. Llíria ya se prepara para recibir, los días 1 y 2 de mayo de 2026, a miles de personas que acudirán para disfrutar del que promete ser el espectáculo más grande, vibrante y sorprendente de toda la zona norte de Valencia.

La cuenta atrás ya ha comenzado.

El 11 de noviembre a las 11:11h se abre la puerta a la magia.

¿Estás preparado para vivir The Wonder Show?

Compra tus entradas en www.tumufestival.com