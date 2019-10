El cambio con estrechamiento incluido que ha sufrido la C/ Ruzafa (en su tramo entre la Gran Vía y C/ Colón) ha hecho que muchos comercios de este tramo hayan sufrido un importante descenso de ventas. Entre ellos Trufas Martínez , todo un clásico y con más de 85 años de historia y trayectoria. Para que sus clientes puedan realizar las compras sin prisas y agobios, Teresa Ricart regala 30 minutos de aparcamiento en el parking Aza (establecimiento pegado a la tienda), y así pueden degustar algunos de los nuevos productos de Martínez, que son muchos y todos ellos con la calidad de la marca. No olviden que Trufas Martínez también tiene una establecimiento en San Ignacio de Loyola 20, dónde es más fácil detenerse unos minutos y poder realizar las compras con mayor tranquilidad. Este sábado , la tienda de la calle Ruzafa estará abierta en su horario habitual.