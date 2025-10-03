Trinchera, todo un atrevimiento

Viernes, 3 de octubre 2025, 00:17 Comenta Compartir

GPS. Entre la maraña de propuestas culinarias del barrio de Ruzafa cabe destacar el trabajo que viene llevando adelante Trinchera. Raquel Ibáñez Rubio decidió emprender hace tres años y encendió los fogones de este local con el objetivo de dar de comer bien. Creatividad, la justa, para realzar la calidad de los productos y coto cerrado a trampantojos culinarios. El local luce una espléndida terraza. En el interior, el comedor es una prolongación armoniosa de la cocina, sensaciones que el azulejo blanco y el acero galvanizado acentúan.

Y es que si uno busca en el populoso barrio de Ruzafa un restaurante donde la honestidad brille, Trinchera, recientemente destacado con un Solete de la guía Repsol, es la elección. El local invirtió en actitud, intención, en una comida que no pide perdón. Su lema es belicoso 'la cocina al frente'. Y es que la cocina abierta permite observar cómo se prepara todo. Sentarse en Trinchera es adentrarse en una carta breve, que varía en algunas de sus entradas según la temporada. Hay que acercarse a una de sus paredes, allí está escrita. Basta con elegir lo que se ha de cocinar y Raquel, siempre diligente, atiende la lectura y aconseja.

Ante una cerveza Turia de barril, así clasifica su carta mural: entre platos fríos y calientes, las exquisitas gildas de anchoa o las marineras murcianas (una suerte de rosquilla con ensaladilla rusa coronada por un filete de anchoa) y extraordinarios los tomates del huerto de nuestro amigo Iván, así lo han bautizado, tomate valenciano recién recolectado con ventresca y cebolla. Otro plato frío que sorprende es la berenjena con pico de gallo y queso feta, refrescante y suculento a la vez.

En el listado de platos calientes no ha de faltar la tortilla de patata con cebolla cocinada al momento, patata agria que se convierte en manteca, una ejecución perfecta y con esa jugosidad que se le exige. Le sigue en mi personal clasificación la sepia bruta de playa con una salsa originalísima de cacahuete garrapiñado, la titaina cabañalera y los huevos rotos con tartar de atún, plato sencillo y contundente. Dejen su tiempo y espacio para el postre y pidan el panquemao con helado de choco.