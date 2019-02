Tributo a The Beatles en el Palau de la Música Raggett, Simpson, Hender y Townsend. / lp El nuevo cuarteto procedente de Mersey Sound actuará en Valencia el 16 de febrero GPS Viernes, 8 febrero 2019, 01:17

Con toda su emoción y energía, la réplica de sus trajes y los instrumentos de la época, Imagine... The Beatles recrea la contundencia de un auténtico concierto de John, Paul, George y Ringo en un concierto que tendrá lugar el sábado 16 de febrero en el Palau de la Música de Valencia (Alameda, 30).

Una propuesta que llevará al escenario los éxitos del legendario grupo y que volverá a desatar las pasiones en las filas del público. Los 'nuevos Beatles' son un cuarteto que presenta un sonido fiel a los originales, brillantes voces, instrumentos de la época, y sobre todo la misma naturalidad y descaro que John, Paul, George y Ringo.

Su repertorio incluye una treintena de los mejores temas del legendario grupo, desde 'She Loves You del Cavern Club' hasta temas universales como 'Hey Jude' y 'Lady Madonna'.

Tanto si desean ser un 'Paperback writer' como 'Back in the USSR', Imagine The Beatles les transportará desde Penny Lane a Abbey Road en un espectacular y divertido tributo a la banda que marcó la década de los sesenta y que desató la bealtemanía en el mundo. La banda Imagine The Beatles está formado por Geoff Raggett (John), Rob Simpson (Paul), James Hender (Georges) y Steve Townsend (Ringo). Aseguran los expertos que este grupo, Imagine... The Beatles, es lo más parecido a los 'Fab Four' gracias a su energía, un sonido impecable y la réplica de los trajes e instrumentos de la época.

Geoff ha interpretado a John desde 1999, tocando en lugares como China, Singapur, Japón, Dubai y los Estados Unidos. El miembro fundador de la banda, Rob, tiene unos gestos muy cercanos a lo real. James, como George es el tranquilo. Un profesor de música con unas habilidades de guitarra insuperables. Por último Steve, que ha estudiado a Ringo durante muchos años, dice ser su hijo perdido. Todos insuperables.