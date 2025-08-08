Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Calle La Paz, Valencia Ivan Arlandis

Tres planes gratuitos en Valencia para este fin de semana

La ciudad ofrece una gran variedad de actividades culturales

Florencia Goycoolea

Valencia

Viernes, 8 de agosto 2025, 12:22

Este fin de semana, del 8 al 10 de agosto, la ciudad de Valencia ofrece una serie de planes y actividades para aquellos que buscan hacer algo distinto y salir de sus casas en estos días de calor. Hay opciones culturales, deportivas, gastronómicas y especialmente de ocio para disfrutar de los días libres en verano. Un abanico de posibilidades para todos los públicos, y lo mejor es que son completamente gratuitas.

Algo especial que tiene lugar este fin de semana en particular son las actividades culturales, que muchas veces no se toman en cuenta en esta época del año, ya sea por el calor, las ganas de estar en la playa bebiendo algo fresco o cualquier otra actividad que se realize al aire libre.

Aquí está la lista de los mejores planes en Valencia para este fin de semana:

El Paleontològic - Museo de Colecciones Naturales

El antiguo Museo de Ciencias Naturales de Valencia, reformado el pasado 29 de julio tras 136 años de historia, reabre como El Paleontològic - Museo de Colecciones Naturales. A partir de esta nueva edición, los usuarios podrán vivir un recorrido inmersivo, con distintas atracciones y actividades con realidad aumentada como; cine 3D, proyecciones audiovisuales, una app personalizada para la visita, dispositivos táctiles, y mucho más. Un plan para todos los públicos y una oportunidad para aprender y disfrutar de una forma interactiva y divertida.

- Ubicación: Jardines de Viveros.

- Horario: De martes a domingo y festivos de 10:00h a 19:00h (lunes cerrado).

- Entrada: 2€ general y 1€ grupos, estudiantes con carnet Jove o jubilados / Gratuita domingos y festivos.

Solmarket en en las playas del Puig

El famoso solmarket vuelve este verano a las playas del Puig hasta el 16 de agosto. Se trata de una propuesta única de ocio, gastronomía y entretenimiento para todos los públicos. Consolidándose como uno de los mejores planes en la ciudad para este verano. Al igual que en ediciones pasadas, cuenta con distintos foodtrucks de comida local e internacional para todos los gustos, talleres creativos, música en vivo, espectáculos, y una zona infantil con actividades exclusivamente para los niños.

- Ubicación: Paseo Marítimo de El Puig.

- Horario: De lunes a domingo de 19:00h a 00:30h.

- Entrada: Gratis.

Exposición Playmobil

Vuelven los Playmobil a la ciudad, una exposición única que representa la historia de España de una forma más divertida: con figuras a pequeña escala y muchos detalles, formando una verdadera obra de arte, impresionante de ver. Con seis dioramas gigantes, de más de 20 m2, que plasman hechos históricos sumamente importantes del país, desde batallas hasta misiones actuales de la OTAN.

- Ubicación: Museo Histórico Militar de València.

- Horarios: De martes a sábado de 10:00h a 14:00h y de 16:00 a 20:00h. Domingos de 10:00 a 14:00 h (lunes cerrado).

- Entrada: Gratis

