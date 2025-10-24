Tres planes gratis para este fin de semana en Valencia Desde rutas culturales a recreaciones históricas, la ciudad se llena de opciones de ocio para todos los gustos

María Gardó Valencia Viernes, 24 de octubre 2025, 09:48 | Actualizado 10:03h.

Valencia ofrece este fin de semana, 25 y 26 de octubre, varios planes para disfrutar con amigos o en familia. Todos ellos son gratuitos e incluyen desde exposiciones hasta rutas culturales o eventos históricos al aire libre.

Aquí te dejamos algunos de los planes gratis en la capital del Turia para estos próximos días:

1. Open House Valencia 2025

Del 24 al 26 de octubre, más de 80 edificios de Valencia abren sus puertas al gran público. Son decenas de edificios singulares y conocer de mano de profesionales sus secretos. Hay 71 viviendas privadas, espacios comerciales y de oficinas, estudios, espacios culturales, históricos y públicos. El listado no es cerrado y podría cambiar, por lo que se aconseja visitar la web de OHV para ver la actualizada.

La mayoría de las actividades son gratuitas y sin inscripción. Solo necesitas tu Carnet OHV, que puedes obtener en www.openhousevalencia.org/checkinqr/ (todos los pasos para conseguirlo se explican también en www.openhousevalencia.org/como-funciona-el-festival/).

2. II Trobada de Folklore de la provincia de Valencia

Este domingo 26 de octubre, el Monasterio de San Miguel de los Reyes, convertido en la actualidad en sede de la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, acogerá la II Trobada de Folklore de la Provincia de València.

La entrada será libre y gratuita hasta completar aforo, arrancará a las 11.00 horas. En esta ocasión, actuarán el Grup de Danses El Forcat, Agrupació Musical Santa Cecilia del Grao, Xiquets Cantors Divisi y Algadins Grup de Danses de Algemesí.

3. Exposición 'La huella de la dana'

El Centre del Carme acoge una exposición sobre la dana que afectó gravemente a diversas zonas de la Comunitat Valencia. La exposición gratuita se puede visitar del 17 de octubre al 11 de enero 2026.

Cultura Resident convocó aproximadamente a 80 artistas presentes en un mapeado realizado a partir de diversas fuentes del tejido local, de los cuales 43 creadoras y creadores de 25 poblaciones se han sumado a dibujar una huella de forma colectiva.

Otros planes gratuitos

Culla, la villa medieval situada en la provincia de Castellón, viaja en el tiempo este fin de semana para sumergirse en el siglo XIII. El municipio celebra la séptima edición de la Recreación de la Batalla Histórica de 1233 que se llevó a cabo en Burriana. Un momento que cambió por completo su historia, luego de que las tropas de Jaime I, lideradas por Blasco de Alagón, conquistaran las tierras bajo el dominio musulmán.

Durante los días 25 y 26 de octubre, las calles empedradas y el castillo se transforman en un escenario vivo. El público tendrá participación activa en toda la celebración.

