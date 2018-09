Trastienda actoral El director Alexander Herold (sentado) se dirige a los actores. / Damián Torres Hoy se estrena en el Teatro Talía de Valencia una ambiciosa adaptación de la popular comedia 'Por delante y por detrás' NIEVES MARCOS Viernes, 14 septiembre 2018, 01:46

Se estrenó en Londres hace 36 años, y desde entonces la comedia 'Por delante y por detrás' se ha representado en medio centenar de países y traducido a 28 idiomas. También ha sido adaptada al cine bajo el título en español 'Qué ruina de función', con Michael Caine, Christopher Reeve y Carol Burnett entre otros. La obra, una ambiciosa producción de Olympia Metropolitana, llega hoy, viernes, al Teatro Talía de Valencia, donde tiene previsto permanecer una larga temporada.

'Por delante y por detrás-Per davant i per darrere', escrita por el británico Michael Frayn, se representará en versión bilingüe (castellano y valenciano), una adaptación muy acorde con la idiosincrasia valenciana.

GUÍA uDónde Teatro Talía (C/ Caballeros, 31) de Valencia. uCuándo En cartel desde hoy, viernes. u Horarios De miércoles a viernes, a las 20 horas. Sábados, a las 18 y 21 horas. Domingos, a las 18.30 horas. uDuración 120 minutos (incluye descanso). uIdioma Bilingüe (castellano-valencianos). uPrecios 8 euros desde hoy hasta el 20 de septiembre. Posteriormente, desde 12 euros.

El británico Alexander Herold, director del montaje (ya son diez con esta las veces que ha dirigido el texto), aseguró durante la presentación de la pieza a los representantes de los medios de comunicación que se trata de la comedia «más divertida jamás escrita, una máquina de hacer risas absolutamente garantizadas», además de «un gran poema de amor hacia la gente que practica la profesión de actor». Pero, avisó, que no hace falta entender de los problemas con los que se enfrenta un actor, porque son situaciones universales, con las que cualquiera se puede identificar.

Desveló Herold que cuando el productor Enrique Fayos le preguntó si deseaba hacerse cargo de nuevo de la dirección de la obra, no dudó ni un instante en aceptar. «Fayos quiso una producción a lo grande, utilizando los múltiples talentos de la profesión teatral valenciana, una propuesta totalmente irresistible para mi, que demuestra la madurez de la industria teatral de la Comunidad», destacó Herold.

'Por delante y por detrás- Per davant i per darrere' es una pieza en tres actos: durante un ensayo general, a lo largo de la representación de la pieza, y cuando han pasado seis meses y se convierte en un desastre. Además, es a su vez una especie de dos comedias en una. En la primera, un grupo de actores ensayan un vodevil bastante ordinario en forma de farsa titulado '¿Me enseñas la sardina?'. En la segunda comedia surgen las dificultades y enredos de todo tipo que sufre la compañía para montar y salir de gira con esta obra. Pero, además, hay sorpresa, ya que en el segundo acto rota el decorado para dejar ver al público la delirante farsa que tiene lugar entre bambalinas: actores y actrices peleándose en silencio mientras entran y salen del escenario para seguir la función como si detrás del escenario no se estuvieran matando.

Una trama donde cada situación debe ir milimétricamente precedida de la siguiente y donde «no tiene cabida la improvisación», según el director británico.

Egos, celos, rencillas, malentendidos, amoríos... se combinan en este macro montaje, con nueve actores encima del escenario, una treintena de trabajadores y una compleja escenografía, que han convertido esta producción en la más cara de la veintena de espectáculos puestos en marcha por Olympia Metropolitana.

Junto a Alexander Herold en la dirección, 'Por delante y por detrás' cuenta con grandes actores de la escena valenciana y de la televisión como Vanesa Cano, Sergio Escribano, Ferran Gadea, Paula García Sabio, Nelo Gómez, Carme Juan, Paula Llorens, Miquel Mars y Sergio Villanueva.

La adaptación es de Paco Mir (Tricicle), la versión valenciana la firma el guionista y actor Juli Disla y la producción ejecutiva es de Toni Benavent, para quien el Talía se está convirtiendo en el «gran teatro de la comedia valenciana».

Benavent manifestó que con 'Por delante y por detrás', «se apuesta por el teatro comercial, pero de calidad, que genera cultura». Por eso instó a las instituciones a «entender que deben colaborar más» en iniciativas de este tipo para generar tejido industrial.

En la presentación, también participaron los actores. Así, la actriz Carme Juan puso de relieve su «orgullo» de poder representar uno de los grandes 'hits' de la comedia mundial, al tiempo que agradeció a Fayos embarcarse en esta producción. «En los años 90 se podía vivir del teatro, ahora se tiene que compaginar con otras profesiones y malvivimos pero iniciativas como esta nos hacen sentir felices, satisfecha de ser actriz y de poder vivir de lo que nos gusta».

También Nelo Gómez quiso lanzó un mensaje de «esperanza» para el mundo teatral. «Cuando un empresario arriesga se pueden hacer cosas muy bien», destacó, afirmación que compartió Sergio Villanueva.

Por su lado, Sergio Escribano y Sergio Villanueva auguraron que este proyecto «ayudará a que el teatro crezca en esta ciudad».

Por su parte, Vanesa Cano agradeció la oportunidad de formar parte del elenco con un texto «maravilloso», mientras que para Miquel Mars se trata de una pieza «muy especial para un actor.

También las actrices del reparto, Paula Llorens, cuyo montaje le ha permitido volver a Valencia tras más de seis años en Madrid, y Paula García Sabio, se alegraron de poder trabajar en este «fastuoso» montaje.

El popular Ferran Gadea, que siente el Teatro Talía «como mi casa» por las funciones que ha representado en este escenario, auguró, igualmente, un «gran éxito».