Torrent vive el The Champions Burger Llegan los últimos días de este festival dedicado a la hamburguesa

CHEMA FERRER Jueves, 30 de octubre 2025, 23:12

The Champions Burger inaugurará el primer campeonato de smash burgers, que llega por primera vez a Torrent. El festival está recorriendo el país en busca de la mejor hamburguesa elaborada con la técnica de cocinar la carne en forma de disco, que gana cada vez más adeptos por su capacidad para potenciar el sabor y conservar la jugosidad del producto.

Al evento se accede a través de su espectacular pórtico luminoso que da la bienvenida al festival en todas las ciudades e inspira su diseño en las icónicas carreteras de Estados Unidos. Esta ruta gastronómica dedicada a la hamburguesa ya ha recibido a más de 800.000 visitantes en las 12 localidades donde ha hecho parada.

Sorprendentes propuestas

Los visitantes podrán degustar en exclusiva las sorprendentes propuestas smash que los restaurantes participantes han creado especialmente para el certamen y que presentan combinaciones únicas de sabor y textura para hacerse con el título de «Mejor smash burger de España».

Entre las propuestas más llamativas se encuentran en panes brioche en tonos azulados, rosa glaseado o negro con oro; mayonesa ahumada, de beicon o al Pedro Ximénez; jamón ibérico dulce; salsa de pistacho; mermelada de guanciale, o yema de huevo trufada.

Este nuevo formato gastronómico, que llega por primera vez a Torrent, está revolucionando el sector de las hamburguesas y espera alcanzar un gran éxito de público durante los 18 días que permanecerá en el Parque Central.

Alto nivel de los restaurantes

En total serán veintidos restaurantes de alto nivel en formato food truck los que buscarán que su receta sea la mejor valorada por los asistentes.

De hecho, Torrent es la decimotercera parada del circuito nacional de smash burgers. Al finalizar la ruta 2025, se publicará una clasificación con las 20 hamburgueserías más votadas a lo largo del campeonato, que serán las que competirán en la final de la 'Mejor smash burger de España'.