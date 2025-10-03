Torrent vibra con el auténtico Tardeo Remember®

Viernes, 3 de octubre 2025, 00:17 Comenta Compartir

GPS. Torrent vivirá mañana sábado una de esas jornadas que se recordarán durante mucho tiempo. Con motivo de la víspera del 9 de octubre, llega por primera vez a la ciudad el auténtico y original Tardeo Remember®, una cita que ya triunfa allí donde se celebra y que promete convertirse en el plan más esperado del fin de semana.

Desde las cinco de la tarde, el Recinto Ágora se transformará en un templo de la música remember. Sonarán los grandes hits de los 90 y 2000 de la mano de artistas de la escena valenciana que marcaron toda una época: Víctor Pérez, Vicente Ferrer, Arturo Roger, Coqui Selection, Inma Eyes, Jesús Brisa y Sergi Val. Detrás de los platos, estos nombres harán vibrar a un público que, como en cada edición, será el verdadero protagonista con su energía y sus ganas de vivir la música como nunca.

Uno de los atractivos del Tardeo Remember® es que no entiende de edades. Padres e hijos comparten escenario y recuerdos, creando una atmósfera única donde la nostalgia se mezcla con nuevas experiencias. La música actúa como un puente entre generaciones, uniendo en un mismo espacio a quienes vivieron la Ruta y a quienes la descubren ahora por primera vez.

Para la ocasión, el Ágora contará con un montaje técnico de gran formato, sonido profesional, iluminación de última generación y zona gastronómica para cenar dentro del recinto sin perderse ninguna sesión. Además, la ubicación facilita el acceso tanto en transporte público como en vehículo privado, con paradas de metro, TorrentBus y parking en las inmediaciones.

Las entradas están disponibles en enterticket.es, con precios más económicos en venta anticipada.