Tinto Finca Azaya 2017 Viernes, 14 junio 2019, 00:38

Bodegas Vaduero embotella este monovarietal de la Tierra de Castilla y León a base de tinta fina procedente de viñedos de más de treinta años de edad. Posee una crianza en barricas durante catorce meses y más de doce de botella. Recientemente recibió en los premios de Decanter la medalla 'Best in Show' (97 puntos). Valduero es una bodega familiar y una de las primeras que se fundaron en la D.O. Ribera del Duero.