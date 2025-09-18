Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Víctor Pérez. GPS

The Face: 'La Cara Bonita' de Pinedo regresa este sábado junto al mar

GPS

Jueves, 18 de septiembre 2025, 23:56

La que muchos llaman todavía con cariño 'La Cara Bonita' de Pinedo regresa a Valencia para una cita irrepetible. Mañana 20 de septiembre, The Face revive su esencia más pura en el Marina Beach Club, un espacio que parece hecho a medida para traer de vuelta aquellos momentos únicos de la Ruta, con el mar como telón de fondo y una energía que promete ser inolvidable.

La música de siempre

No será una fiesta cualquiera. La jornada, que arranca a las 18:30 horas, se alargará durante casi diez horas seguidas de música, recuerdos y emoción. Una sesión que, desde la tarde hasta la madrugada, se convertirá en un viaje sonoro directo a los años dorados de The Face y 99 Calamares, con ese ambiente lleno de glamour, fidelidad y caras conocidas que nunca faltan a la cita.

The Face no era solo música, era un estilo de vida que vuelve a brillar en el Mediterráneo

El line-up está preparado para que no decaiga la intensidad ni un segundo: Arturo Roger será el encargado de abrir pista a las 18:30 horas, seguido de Rodi a las 20:00 horas y Víctor Pérez a partir de las 21:30 horas. Coqui Selection tomará el relevo a las 22:30 horas, mientras que pasada la medianoche, Jose Cabedo (00:00 horas), de nuevo Víctor Pérez (01:00 horas) y Vicente Ferrer (02:00 horas) encenderán la noche con esos himnos que se coreaban a pleno pulmón. El cierre, a las 03:00 horas, llegará de la mano del Team DJs Hits, asegurando que nadie quiera irse antes de tiempo.

Noche mágica

El espectáculo se completa con un despliegue de sonido de alta calidad, efectos especiales, fuegos artificiales y ese ambiente eléctrico y nostálgico que convierte a The Face en algo más que una fiesta: una experiencia compartida por varias generaciones.

Las entradas ya están disponibles en Marina Beach Club, con opción de compra anticipada a precio reducido y posibilidad de reservar mesas para vivir la cita con un plus de exclusividad.

Toda la información se puede consultar en las redes sociales oficiales y en Valencia Promotor Cultural. Un plan perfecto para quienes quieran revivir, o descubrir, la magia de un clásico que nunca pasa de moda.

