Terror y política en 'Nosotros' Lupita Nyong'o, protagonista de 'Nosotros'. / lp Jordan Peele regresa como director y guionista de la mano de Lupita Nyong'o D. VILLAFRANCA Viernes, 22 marzo 2019, 00:33

Tras cautivar al público con la siniestra reflexión sobre el racismo de su ópera prima 'Get Out' (Déjame salir, 2017), el director estadounidense Jordan Peele vuelve a combinar terror y política con 'Us' (Nosotros), cinta en la que explora los miedos de una sociedad en crisis y encantada de ver la paja en el ojo ajeno.

Ganador del Óscar al mejor guion original y considerado como una de las voces con más presente de Hollywood, Peele (Nueva York, 1979) estrena este viernes 'Us' (Nosotros), su regreso como director y guionista de la mano de Lupita Nyong'o, Winston Duke y Elisabeth Moss.

En esta película sobre la que planean las sombras de 'Funny Games' (1997) o 'The Shining' (El resplandor, 1980), un matrimonio negro y sus dos hijos ve interrumpidas sus vacaciones cuando aparecen en la puerta de su casa unas escalofriantes figuras: las de cuatro personas que parecen dobles de cada miembro de la familia.

Con un endiablado sentido del ritmo y una puesta en escena de matrícula, Peele continúa empleando el terror para abordar cuestiones sociales y políticas de EE UU.: el declive del sueño americano, la represión y el rechazo al diferente, la psicosis colectiva, y el espejismo de la sociedad consumista.

«Una de las razones por las que esta película es como un Test de Rorschach es que (la palabra) 'nosotros' significa algo diferente para cada uno. Puede ser tu pareja y tú, tu barrio, tu país. Creo que los humanos tenemos el tribalismo en nuestra naturaleza y es lo que nos provoca tener miedo del otro», consideró el director del filme.