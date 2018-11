El Teatro Olympia rinde homenaje a los Beatles The Beatles serán protagonistas de un importante evento cultural. / lp La plataforma La Movida Valenciana organiza el espectáculo 'Valencia With The Beatles' GPS Viernes, 16 noviembre 2018, 00:43

En el 30º aniversario de la publicación del 'Álbum Blanco', La Movida Valenciana ha organizado y puesto en escena la 2ª edición del evento de música, danza, literatura e ilustración dedicado al grupo The Beatles. Fue el 22 de noviembre de 1963 cuando se publicó With the Beatles, segundo álbum del cuarteto de Liverpool. Justo cinco años después se editó el mítico doble Álbum Blanco. Y ahora, 30 años después, ese mismo 22 de noviembre el Teatro Olympia acogerá un homenaje artístico al grupo británico con el evento Valencia with The Beatles.

El espectáculo, que tuvo una gran acogida en su presentación el pasado mes de mayo, está creado y organizado por la plataforma La Movida Valenciana y reúne a artistas valencianos de música, danza, literatura e ilustración en un mismo espacio y con un mismo hilo argumentario, el homenaje al grupo musical más laureado de la historia. El evento incluye el concierto de 15 músicos de la Movida valenciana, en el que repasarán toda la carrera musical de los Beatles, acompañados en varias piezas por los alumnos y alumnas del Conservatori Profesional de Dansa de Valencia, con coreografías exclusivas creadas por el centro. Interpretarán, en dos partes, veinte números uno de la banda británica desde sus inicios discográficos en 1962 hasta su último álbum en 1969, de forma que el público irá siguiendo, de la mano de un presentador, los intérpretes, los bailarines y los audiovisuales, la progresiva evolución musical y creativa de Lennon, McCartney, Harrison y Ringo.

Además del concierto, se expondrá en el hall del teatro una selección de libros y otros artículos para todos los fans del grupo a cargo de la Generación Bibliocafé, entre ellos el libro de relato firmado por treinta escritores valencianos, y se podrá contemplar la muestra de carteles conmemorativos del evento diseñados por los alumnos y alumnas de la Facultad de Bellas Artes de Valencia.

La Movida Valenciana es una plataforma creada por grandes músicos valencianos de las mejores bandas del pop-rock valenciano de los 80, que ha creado ya varios espectáculos de reconocido prestigio como La Noche de La Movida Valenciana o Celebration Summerfest, entre otros. Entradas ya a la venta en la web del teatro o en sus taquillas.