Tapas con Swing, maridaje perfecto El público disfruta bailando el mejor swing. / m. molines Este fin de semana el Tinglado 2 de la Marina se llenará de música en directo, bailarines y los mejores pinchos para regresar a los años 20EN EL SANDRA PANIAGUA VALENCIA. Viernes, 17 mayo 2019, 00:54

El mejor swing en directo y una pista de baile preparada para que des tus mejores pasos es un plan casi perfecto para un fin de semana, pero si a esto le añades una gran barra con tapas variadas de la mejor calidad y a un precio irresistible se convierte en la combinación perfecta.

Esta tarde, a partir de las 19:00 horas, el Tinglado 2 de La Marina de Valencia acoge Tapas con Swing, evento organizado por LAS PROVINCIAS y patrocinado por Amstel, con la colaboración de Bodegas Murviedro y Coca Cola. El swing no será el único reclamo, sino que las tapas preparadas por El Huerto de Santa María harán las delicias de los amantes de la gastronomía valenciana. «Pataqueta de 'blanc-i-negre'; coca alicantina con salmón ahumado o ensaladita de tomate valenciano serán algunas de las tapas más valencianas que se podrán degustar, sin olvidarnos de la paella. Hemos preparado una carta especial y variada para Tapas con Swing en la que, además de platos de la tierra se podrán encontrar croqueta almendrada de patata, nuggets para los más pequeños o miniburguer como guiño a esa América de los años 20-30 y 40 en la que está ambientada el fin de semana», explica José Gil, director ejecutivo de El Huerto de Santa María.

Este restaurante valenciano, ubicado en El Puig, cuenta con una carta basada en productos de la huerta y gastronomía mediterránea en la que destacan los arroces. «Trabajamos con productos frescos de la zona, que llegan casi desde el campo a nuestras instalaciones, incluso nosotros tenemos nuestra propia huerta en la que producimos algunos de los productos que consumimos», explicaba Gil, quien añadía que el arroz «es el producto estrella de nuestra carta diaria o de eventos de empresa o familiares. Sin embargo, en las grandes celebraciones nos adaptamos a lo que el cliente quiere».

Será la primera vez que El Huerto de Santa María prepare un evento de este estilo ya que «es algo que se sale de lo habitual en nosotros. Trabajamos con carta pero el encargo nos encantó desde el inicio, ya que la elaboración de tapas supone un reto para nosotros. La idea con la que hemos trabajado es la variedad, que el público encuentre distintos sabores, texturas y productos pero que no sean las típicas tapas que se pueden encontrar cualquier día», apuntaba el director ejecutivo del restaurante.

En el Tinglado 2 habrá montada una gran barra en la que reponer fuerzas al popular precio de dos euros por ración. «La zona de gastronomía estará dividida en diferentes zonas en las que el eje central será nuestra cocina».

Con las fuerzas repuestas será momento de disfrutar del swing con la música en directo de la Banda Spirit Swing Combo, The Charlestomp Band, The Savoy Stompers Big Band y The Sunnysiders que actuarán a lo largo del fin de semana. Además, los concursos de swing con excelentes premios y las clases de iniciación impartidas por Escuela Spirit Valencia y Savoy Benimaclet completarán un evento de lo más singular.