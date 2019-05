Tapas con Swing abre con ritmo las puertas de la Marina de Valencia

Ya ha comenzado a sonar en la Marina de Valencia la música de los años 20, 30 y 40. La tercera edición de 'Tapas con Swing' arranca como un lugar de encuentro para los amantes del jazz y la gastronomía que podrán animarse a bailar desde este viernes 17 hasta el domingo 19 de mayo en el Tinglado 2 de La Marina. Un escenario improvisado que, junto al puerto de Valencia, nos llevará, de una vez, a esa América en la que se bailaba, sin prisa, al son de Frank Sinatra, Ella Fitzgerald o la mítica trompeta de Louis Armstrong.

Tapas con Swing, organizado por LAS PROVINCIAS, pone a disposición de los más bailongos una pista en la que poder demostrar el ritmo que atesoran con la música en directo de la Banda Spirit Swing Combo, The Charlestomp Band, The Savoy Stompers Big Band y The Sunnysiders. Para reponer fuerzas nada mejor que la gran barra de tapas preparada por El Huerto de Santa María, entre las que destacan la coca alicantina con salmón o con queso de cabra, el humus de garbanzos o la típica paella valenciana. Cabe destacar que El Huerto de Santa María cuenta con una carta basada en productos de la huerta y gastronomía mediterránea. Comida y bebida al popular precio de dos euros por ración.

Tapas con Swing no es un evento sólo para bailarines aventajados de estos ritmos, sino que la Escuela Spirit Valencia y Savoy Benimaclet darán, a lo largo del fin de semana, clases de iniciación al Lindy. Los más atrevidos podrán demostrar lo aprendido en los concursos de baile del viernes y el sábado. La pareja ganadora del viernes se llevará dos entradas 'full pass' para el Swinging Undermoon Festival 2019; los que queden en segundo lugar se llevarán dos party pass para el Swinging Undermon Festival 2019; y el tercer premio consistirá en dos day pass para el Camino de Swingtiago de 2019.

Swing en La Marina de Valencia. / Consuelo Chambó

En la Marina de Valencia, mientras tanto, tendrá lugar también del 17 al 19 de mayo la gran feria de la eco-movilidad en Valencia. La IV Edición de Ecomov permitirá conocer, testar e incluso comprar un coche, moto o bici ecológicos.

Viernes

Cuatro formaciones diferentes que pondrán en el escenario lo mejor de su repertorio. La primera que actuará será, el viernes por la noche la Banda Spirit Swing Comb.

Spirit&Swing Combo nació en 2015 de la mano del productor, bailarín y profesor de Spirit Lindy Hop, Javi Molina, y del trombonista J. Jonás Sánchez. El repertorio que pone en escena son temas que abarcan los años 20 y 40 con influencias de Count Basie, Bucky Pizzarelli, Teddy Wilson, Jack Teagarden, Louis Amstrong o Bob Brookmeyer. «Invitamos a todo el mundo a que acuda a Tapas con Swing ya que es un evento perfecto para disfrutar de estos ritmos y este estilo musical tan alegre. Esperamos poder pasarlo muy bien en el escenario y que la gente disfrute bailando con nuestra música», explica Jonás Sánchez.

Sábado

El sábado serán dos las formaciones que suenen en La Marina. Por la mañana The Charlestomp Band, banda de la escuela de Savoy que pone especial cuidado en los ritmos para que todos los amantes del jazz disfruten con el baile. Será la noche del sábado el momento en el que la Big Band The Savoy Stompers suba al escenario para llevar a los asistentes de Tapas con Swing a la América de los años 20.

«Nuestra banda está compuesta por músicos valencianos cuyo objetivo es hacer disfrutar a los amantes del jazz. Presentamos un repertorio fiel a la música original de esta época. Esperamos que e próximo sábado la gente disfrute con nosotros», explicaba Voro García.

The Savoy Stompers Big Band nace de la propuesta de Fran Gutiérrez de poner en marcha una gran formación en Valencia como las que existían en la América de los años 20 y 40. El repertorio en el que basan son los grandes estándares de esa época. Esta banda será la encargada de hacer bailar al público el sábado por la noche y esperan «lograr que los bailarines rememoren esa época. Creemos que estos eventos son esencailes para lograr esa unión entre la música en directo y el baile» señalaba Voro García, responsable de la banda.

Domingo

Las actuaciones en directo se cerrarán el domingo con The Sunnysiders, formación que lleva cuatro años con un repertorio que los amantes del swing conocen a la perfección por lo que esperan mucho movimiento en la pista.