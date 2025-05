Tapas d'ací inauguró su quinta edición en la Comunitat Valenciana

CH.F. Viernes, 16 de mayo 2025, 00:28 Comenta Compartir

Llega una nueva edición de la campaña Tapas d'Ací que se desarrollará hasta el 25 de mayo y contará con 60 locales participantes de toda la Comunitat. Además, el próximo 19 de mayo se celebrará el concurso que determinará la Mejor Tapa de la Comunitat, ya consolidado en el calendario en el calendario de concursos gastronómicos. Además, la mejor tapa de cada provincia representará a la Comunitat en la IV edición del Concurso Nacional de las Tapas organizado por Hostelería España en Madrid Fusión.

El evento pretende seguir impulsando la cultura de la tapa y especialmente la tapa elaborada con producto local y de temporada aprovechando la riqueza gastronómica existente. A través de esta campaña se incentiva que los clientes y turistas puedan conocer locales nuevos, además de interesantes propuestas creativas.

La campaña será accesible para todo el público, ya que se puede vivir desde muchos rincones de la geografía valenciana. Valencia contará, además de con locales situados en la capital (en barrios como Patraix, Marítim, Ciutat Vella o Xúquer), con participantes de pueblos como Massanassa, Catarroja, Llombai o Torrent. Por su parte, Alicante cuenta también con participantes situados, además de la propia capital, en Agost, Villena, San Vicent del Raspeig, Benidorm y Denia. Castellón contará con locales participantes también en Castellón de la Plana, Burriana, Segorbe y Onda.

Entre todas las propuestas de la provincia de Valencia se encuentran opciones tan interesantes como la coca de tomate y bonito del restaurante Le Fou de Sagunto; el brioche de cochinillo del Bar Marvi de Valencia; de Farigola & Menta la torrija salada de bloody mary; y de Villa Indiano una empanada de cordero de pasto. Además, La Cantina de Ruzafa preparará la pataqueta para no olvidar la Dana; y Kasta Restaurante, con el pepito de titaina y dorada. Castellón no se queda atrás, presenta entre otros a Restaurante El Cid de Onda con su tapa pilota de frare o Can Ros Restaurant de Burriana con su tapa sepionara. Y sin olvidarse de la parte de Alicante,a locales como El Patanet 8, con su tapa 'Al Patanet, mojama y turró', e Insensato, con 'Vent Mediterrani'.

El precio será de 5 euros, incluyendo la degustación de la tapa y una cerveza o una copa de vino de la Comunitat Valenciana.