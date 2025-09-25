El Tantum Ergo Exclusive Hispanosuizas logra 100 puntos en el CIVAS

CH.F. Jueves, 25 de septiembre 2025, 23:57 Comenta Compartir

Tantum Ergo Exclusive, un cava de Requena con más de diez años de crianza en rima, se ha convertido en el mejor cava de España, sumando el cuarto reconocimiento en el mismo sentido en 2025.

Este último reconocimiento, nada más y nada menos que 100 puntos en un certamen profesional, lo ha concedido el jurado del Concurso Internacional del Vino de Akatavinos (CIVAS), celebrado en diversas fases en Lebouquet Centro de Análisis & Cata de la Costa del Sol en Torremolinos, Málaga. Hay que tener en cuenta que en las catas de CIVAS el jurado no solo cata a ciegas sino que no conoce previamente los vinos que van a servirse, lo que se llama modelo de doble ciega, de ahí que los catadores puntúen sin prejuicios.

El Tantum Ergo Exclusive es un cava blanco pero que lleva en el coupage un porcentaje de pinot noir, en blanc de noirs, un tipo de elaboración muy típica en Francia, y el resto de la mezcla lo completa el chardonnay, la gran variedad francesa de los espumosos. Esta mezcla de variedades también contribuye a darle complejidad y longevidad al espumoso. El uso de la magnum reduce la oxigenación al mínimo y favorece que el paso del tiempo le aporte mayor complejidad, matices y aromas exclusivos.

El certamen también cató el resto de los vinos de Hispano, y ninguno bajó de los 92 puntos. Los que más cerca estuvieron de la perfección que marcaba Exclusive fueron el Quod Superius, Los que más cerca estuvieron de la perfección que marcaba el tinto envejecido en roble que logró 98 puntos fueron el Quod Superius, los mismos que una rareza de Hispano, el Bassus Naturalmente dulce, un dulce rosado de pinot.

Con un punto menos y marcando los 97, se quedaron dos etiquetas, como el Bassus Finca Casilla Herrera y el Impromptu Rosé, curiosamente dos estilos muy diferentes, ya que el primero tiene una concepción más clásica de tinto envejecido en roble nuevo, el segundo es un rosado de añada que sólo se elabora con pinot noir.

Con 96 puntos, quedó el Tantum Ergo Vintage, un cava muy singular que la bodega comercializa solo cuando las añadas son extraordinarias, mientras que con 95 están el rosado de los cavas de la casa, el Tantum Ergo Rosé y el Albariño Finca Casa Julia, con un punto más que el blanco clásico de Hispano como es el Impromptu sauvignon blanc.

Cerrando la tabla de los 92 puntos quedaron el cava Tantum Ergo Chardonnay y Pinot, y por encima con 93 puntos el Bassus Pinot Rosado y el Bobos Finca Casa La Borracha, el vino que revolucionó los Utiel-Requena de bobal de la variedad bobal.