El Talía acoge la obra de Melomans sobre su trayectoria

El grupo vocal y teatral Melomans se encuentra en el Teatro Talía de Valencia (Caballeros, 31) con su nuevo espectáculo 'Se canta pero no se toca-live' en el que repasan la trayectoria del grupo, a través de canciones cantadas a capela, desde que en 2014 quisieron sacar el directo de su primer disco y no lo consiguieron. El grupo está formado por Edu Escartí, Gonzalo Manglano, Javi Reig y Pau Ferrer y han calificado la obra, dirigida por Víctor Lucas, como «fresca, dinámica, divertida y para toda la familia».

Lucas ha asegurado que el espectáculo, que podrá verse hasta el 4 de agosto hace que «el público pueda mirar a través de una mirilla qué es lo qué pasa dentro del grupo, con esas cuatro personas y qué se fragua antes, después y durante los ensayos, todo esto con un poco de ficción».