Steak tartare, algo más que carne cruda

Hace un par de semana cuando estaba escribiendo el texto sobre Ca L'Isidre (Barcelona), recordaba milimétricamente todo lo que rodeó mi primera visita a este magnífico restaurante. Y entre esos recuerdos, por supuesto está lo que pedí para comer; steak tartare y papillote de salmón. Era abril de 1983, y lo recuerdo a la perfección pues el salmón estaba muy presente en la cocina de aquellos años, y la técnica de papillote (cocer al vapor dentro de un papel sulfuroso) era muy novedosa, y creo que a Valencia no había llegado.

Pero lo que realmente me sorprendió fue ver a Isidre, preparar ante el propio comensal, un plato con carne cruda, que yo desconocía de su existencia, y que se llamaba steak tartare. Y tengo que reconocer que la curiosidad gastronómica, siempre ha sido mi talón de Aquiles, por ello pregunté que plato era, y acto seguido lo pedí.

El steak tartare es un plato cuyo ingrediente principal es el solomillo de ternera, el cual se trocea con destreza, y se va aderezando con diversos ingredientes: encurtidos, yema de huevo, anchoa, mostaza, pimenta y sal. Si que es verdad, que dependiendo del restaurante o del hacedor, los ingredientes pueden variar, pero la base es la que les he relatado en las líneas anteriores.

Reconozco que me sorprendió aquella mezcla de sabores, dónde predominaba la dulzor de la carne, y los contrastes ácido-salados-yodados que encontrabas en el plato, y que sin duda me sedujeron.

Sobre el Steak Tartare hay varias teorías sobre su aparición, y la más contrastada es aquella que comenta que nació en las tribus tártaras, y cómo sus jinetes colocaban trozos de carne entre los lomos del animal y la montura, y ésta se iba ablandando, facilitando su ingesta. Otra de las teorías sitúa el nacimiento en la Polinesia Francesa, dónde es muy común comer la carne cruda. El plato llegó a París a finales del siglo XIX, popularizándose a mediados de los años 50, conociéndolo cómo Beefsteak a la Americana. A esta elaboración, se le incluyó la salsa tártara dando nombre al Steak Tartare, aunque el diccionario Larousse Gastronomique, reconoce el Steak Tartare con yema de huevo, pero sin la salsa tártara. Lo que me sorprendió, es que en Valencia, en la década de los ochenta, salvo en contados establecimientos, no era fácil encontrarlo en las cartas de los restaurantes. El primero en el que lo encontré fue en el Restaurante Eladio. Eladio Rodríguez se había formado en Suiza, llegando a Valencia a finales de los años 70 para hacerse cargo del Centro Gallego. La buena marcha que consiguió, hizo que en 1981, abriera su propio local, encontrando en su carta el Steak Tartare cómo una de las más afamadas recomendaciones. Aunque hoy lo dirige su hijo Michel, cuando alguien demanda este plato, es el propio Eladio el que lo prepara.

El otro local que lo ofrecía en los años 80, y lo siguen ofreciendo, es El Gastrónomo (Primado Reig, 149.) que es toda una especialidad.

Otras Steak Tartare que encontramos y son muy recomendables son el de Askua (C/ Felip Garín, 4), dónde Ricardo lo ofrece sobre un montadito con un lecho de patatas fritas. Otro de los Steak Tartare que he probado, y me parece soberbio, lo encontramos en Vall D´Uxó, El Guano (Adva. Jaime I. Vall d' Uxó), dónde Paco utiliza una magnífica carne que le suministra Cárnicas Lyo.