Serbogar, del pastoreo de cabras a elaborar quesos artesanos La quesería de Sot de Ferrer ya es un referente en el Alto Palancia

CHEMA FERRER Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:25 Comenta Compartir

El picacho de Serbogar domina un paraje natural de bosques y monte bajo en el término de Sot de Ferrer. Este toponímico antiquísimo y de aires íberos combina las palabras serbal, árbol de la familia de las rosáceas, y la terminación -gar, que se traduce por altura, haciendo referencia a la montaña.

Sin duda, este es un enclave privilegiado donde el pastoreo ancestral del Mediterráneo continúa vivo en el tercer milenio, a pesar de todas las trabas que la decadencia de la modernidad, la perversa deconstrucción del ser humano y el globalismo han traído para nuestros sufridos conciudadanos dedicados al sector primario.

El pastor Enrique López García no se arredró y hace ya algún tiempo que dio el paso de transformar la leche de sus cabras de raza murciano-granadina en quesos, para darle valor añadido y sentido a sus desvelos profesionales. En esta aventura comprometida le siguieron sus hijos Andrea y Jorge. Hoy por hoy Enrique confirma que gracias a ello sus rebaños superan ya el medio millar y proporcionan leche de gran calidad para elaborar transformados lácteos.

Cabra y civilización

Es importante poner en valor las características de la leche de cabra en el contexto de la gastronomía mediterránea. En las regiones ribereñas del Mare Nostrum, la cabra ha representado históricamente la principal fuente de leche, por encima de las ovejas y, por supuesto, de las vacas, más comunes en regiones atlánticas o de alta montaña.

La historia de la leche de cabra comienza con la domesticación temprana de las cabras en Oriente Medio hace unos 9.000-10.000 años, lo que las convierte en uno de los primeros animales domésticos utilizados para obtener alimento, leche y recursos.

La importancia de las cabras era tal que, en caso necesario, su leche se utilizaba como sustituto de la materna en el amamantamiento. Existen evidencias arqueológicas que lo demuestran desde tiempos prehistóricos, lo que confirma sus bondades nutricionales, superiores a las de la oveja y muy por encima de las de vaca.

Leche, yogur y queso

La quesería Serbogar se encuentra en el casco urbano de Sot de Ferrer. Vale la pena entrar en la localidad y, además de comprar quesos y otros lácteos, visitar su monumental iglesia parroquial de estilo neoclásico, con tesoros pictóricos de Masip o Juan de Juanes, así como el palacio-fortaleza del siglo XIII.

Yogures, cuajadas, requesón y leche fresca de cabra forman parte de la producción diaria de la quesería. Además se suman quesos de leche pasteurizada con diversas maduraciones, desde los frescos, pasando por los tiernos y ahora los de largas maduraciones. Otros de gran aceptación han sido los quesos al pimentón y los de cortezas lavadas con aceite de oliva.