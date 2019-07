¿Qué hacer este fin de semana en Valencia? Con el Festival Sol Market encabezando la lista, la música y las fiestas populares son las protagonistas LAS PROVINCIAS Valencia Jueves, 25 julio 2019, 20:15

Este último fin de semana de julio la agenda valenciana viene cargada de multitud de planes variados y para todos los gustos. Con el Festival Sol Market encabezando la lista, la música y las fiestas populares son las protagonistas.

Las Provincias te ha preparado una lista de 10 planes. No obstante, puedes consultar otros planes o fechas en la Agenda.

1 Festival Sol Market en el Puig

La playa de El Puig de Santa María acogerá del 26 de julio al 18 de agosto la cuarta edición del festival gastronómico y de ocio familiar Solmarket, que este año ofrece 24 conciertos, 20 'food trucks', 70 expositores, concursos, magia y talleres infantiles.

Asistentes en la pasada edición del festival Sol Market. / LP

Reunirá las mejores propuestas gastronómicas de ámbito internacional procedentes de Tailandia, Japón, Venezuela, México, Argentina, Cuba e Italia. El área de gastronetas contará con una zona de coctelería y 20 vehículos históricos que contarán con una oferta gourmet con propuestas también sin gluten, vegetarianas y especializadas en menús infantiles. Además, se celebrará 'El concurso del Chef', en que se retará a los asistentes a emplatar como un auténtico chef en un tiempo récord de 1 minuto.

El horario de apertura es de 12:00 a 01:00 horas. La entrada al festival es gratuita.

2 Noche de las velas en Titaguas

Titaguas se prepara para celebrar la séptima edición de su Noche de las Velas, en la que mini conciertos, talleres y actividades para todos los públicos chisporrotearán por esta localidad de la Serranía la noche del sábado 27 de julio.

Las actividades comenzarán desde primera hora de la mañana. A partir de las 11:00 horas, grandes y pequeños podrán participar en diversas actividades y talleres como castillos hinchables, planetario 3D, ArcillArte, catas de vino, artesanía CalicoLair y un taller de abejas y velas.

Los vecinos del pueblo elaboran diferentes dibujos con los cirios. / LP

A las 19:00 horas, se iniciarán los preparativos y colocación de las más de 15.000 velas que, hora y media después, convertirán las calles y rincones de Titaguas en un «óleo celeste». El fuego de las velas pondrá el marco a la música en directo con miniconciertos, observación con telescopio del cielo nocturno y microteatro que arrancarán a las 22:30 horas.El acceso es gratuito.

3 Concierto de Nervo en Valencia

Las djs australianas Nervo harán vibrar con sus temas a los asistentes a su concierto del próximo viernes 26 de julio en el Marina Beach Club de Valencia.

Desde la organización han calificado esta actuación como «el acontecimiento musical del año» en Marina Beach, dentro de su programación de djs internacionales que «va creciendo y mejorando cada año, y ha logrado centrar en València la mirada de muchos europeos».

El dúo australiano no sólo es famoso por su faceta de dj en todo el mundo, también han compuesto temas para Kesha, Richard Grey, Sophie Ellis-Bextor, Ashley Tisdale y las The Pussycat Dolls. El grupo es conocido por co-escribir con David Guetta y Kelly Rowland la canción 'When Love Takes Over', con la que ganaron un Grammy.

Las entradas se pueden comprar desde 15€.

4 Melomans pisa con fuerza Valencia

Música, teatro y humor 100% 'a capella'. Melomans vuelve con un espectáculo fresco, dinámico y divertido. Cuatro voces a capela, con el humor como vehículo, harán un repaso de canciones de hoy y de ayer (y de la semana que viene).

Temas y arreglos nuevos y sorprendentes, sin más instrumentos que sus voces y con mucho humor para todos los públicos. Melomans es un grupo vocal y teatral creado en 2010 por cuatro jóvenes artistas valencianos: Edu Escartí, Gonzalo Manglano, Javi Reig y Pau Ferrer. La música interpretada únicamente por sus voces, junto con su particular humor como sello distintivo, ha convertido a Melomans en un referente de la música a capela en España.

El horario del viernes será de 20:00 a 22:00 horas y el sábado de 21:00 a 23:00 horas. Las entradas se pueden adquirir en Oferplan desde 11€.

5 'Somni' en el Teatro Romano

Una noche de verano húmeda, claro. Huele a pino y a sudor, a azufre y a mar, de puerto y de pescado, de sexo, sucio, salado, hace calor, claro. La luna, dicen, hoy se volverá roja. Los barcos se deshacen a nuestro paso y andamos entre pinos y fábricas. De lejos oyes grupos de gente que cantan y ríen, que van hacia la fiesta. Allí se encontrarán personas de diferentes mundos, las del campo, del marjal, las que trabajan en la fábrica y las que no sabrás nunca si son seres mágicos o solo es que siempre han estado allá. Las parejas se forman; miran y bailan de reojo, quizás esta noche todo lo harán de reojo. Es el bosque más bosque que nunca podrás imaginar junto a una ciudad que todavía no es ciudad y de un mar que todavía es mar y que no quiere dejar de sonar. Y bailan...

El espectáculo será de 22:30 a 00:00 horas. Las entradas se pueden adquirir en Oferplan por 6€.

6 El secreto visigodo de la Comunitat

Este sábado 27 de julio, ¡sumérgete en la cultura del siglo VII! Es una experiencia única, nos permite transportarnos en el tiempo, ver y sentir el mismo que los habitantes de Riba-roja de Túria del siglo VII y descubrir la cultura visigoda a través de todos nuestros sentidos.

El punto de encuentro se ubica en la puerta del Castillo de Riba-roja de Túria, en la calle Cisterna, 28 a las 18:00 horas.

Para reservar tu plaza tienes que inscribirte a través de un formulario on-line en su página web. El precio para los adultos es de 25€ y para los niños (de 4 a 12 años) de 12€. Las plazas son limitadas.

7 Humor y monólogos al aire libre

Casino Cirsa Valencia presenta para este mes de julio un nuevo espacio donde disfrutar de los monólogos de cada semana al aire libre: 'Ópera Terraza'. El casino valenciano ha adaptado su terraza para albergar un escenario donde actuarán los cómicos que acudirán este mes de julio a la sala Ópera en un entorno más veraniego, fresco y desenfadado, donde además de disfrutar del humor también se puede tomar una copa 'a la fresca' mientras suena música en directo o un DJ ameniza el momento.

Óscar Tramoyeres en Casino Cirsa Valencia. / Casino Cirsa Valencia

Cierra esta primera temporada de Ópera Terraza en el casino valenciano el inigualable Óscar Tramoyeres, «un tío normal, que hace cosas normales» y que se conforma con poquito. Y precisamente de eso hablará en su monólogo el sábado 27 de julio, de hacer el amor una vez a la semana, de no agobiarse en Ikea, de entender a las madres o que la luz del baño dura lo mismo que cuesta hacer pipí... Todo muy «normal».

Las entradas se pueden adquirir en la página web del Casino Cirsa Valencia desde 9.95€.

8 Westin Weekends: música gratuita

Los Jardines del Hotel The Westin Valencia se llenan de música en directo durante los fines de semana de junio y julio con entrada gratuita. Los conciertos, interpretados por músicos de la plataforma valenciana online de contratación de por artistas y músicos para cualquier evento, Click and Sound, tendrán lugar los viernes, en horario de 20:00 a 22:30 horas, con música de flamenco; los sábados por la mañana, en horario de 12:30 a 14:30 horas, con Boleros, Jazz, Bossa y Pop; los sábados por la tarde, en horario de 20:00 a 22:30 horas, será el turno del Jazz, Soul y R&B; y los domingos por la mañana, en horario de 12:00 a 14:30 horas, sonará pop.

9 30 años de diseño valenciano en la UPV

La Fundación Bancaja reúne en la muestra «30 años de diseño industrial en la UPV» cerca de un centenar de piezas de 26 diseñadores, formados en la Universitat Politècnica de València en los últimos 30 años, para conmemorar la implantación del diseño industrial en las estructuras académicas de esta universidad.

La exposición se puede visitarse hasta el 8 de septiembre en la sede de la Fundación Bancaja en Valencia (plaza Tetuán, 23) de martes a domingo de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas, y los lunes de 10:00 a 14:00 horas.

10 Equipo Crónica en el IVAM

Los miembros de Equipo Crónica aspiraban a ser revolucionarios y artistas. Soñaban con la democracia y con el arte. Pedían el voto para el partido comunista y la atención del ciudadano hacia sus creaciones. Eran sensibles a la realidad política de su país y también al contexto artístico. Curiosos, rebeldes, reivindicativos. Así queda reflejado en la exposición 'Caso de estudio. Equipo Crónica. Mirándose en el espejo de la vanguardia', en el IVAM (calle Guillem de Castro, 118).

En la exposición se exhiben obras con las formas de Joan Miró, Georges Braque, Jean Dubuffet (al que el IVAM dedicará una retrospectiva en septiembre) o Pablo Picasso. El juego artístico de Equipo Crónica conduce a combinar el genio malagueño con Robert Capa. Así en el cartel 'El centro de trabajo y documentación organiza cicno debates sobre la Guerra Civil' se reinterpreta 'Muerte de un miliciano' bajo el ojo del 'Guernica'.

El visitante también puede observar meninas (Velázquez), vampiresas, músicos, etcétera. La muestra alberga alrededor de 80 piezas. La muestra se puede visitar en la galería 3 hasta el 8 septiembre de martes a domingo de 10:00 a 19:00 horas y los viernes de 10:00 a 21:00 horas.