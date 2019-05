¿Qué hacer este fin de semana en Valencia? Jardín de Bombas Gens. / Fundació per Amor a l'art Tres grandes eventos se celebran a partir del viernes en Valencia | Eco-movilidad, música y la mejor comida en buen ambiente LAS PROVINCIAS Jueves, 16 mayo 2019, 19:08

Tres grandes eventos se celebran este fin de semana en Valencia. Eco-movilidad, música swing y el Día Internacional de los Museos ocupan la agenda de ocio de la capital del Turia.

1

La gran feria de la Eco-movilidad

El viernes 17 al domingo 19 de mayo, los aficionados al automóvil, a la ecología y aquellos que están pensando en cambiar de coche, tienen una cita con los mejores vehículos ecológicos del mercado en el Tinglado dos de la Marina de Valencia, ECOMOV. Durante todo el fin de semana quince stands albergarán las últimas novedades en coches eléctricos, híbridos, híbridos enchufables, de gas natural y bicicletas y motos eléctricas. La cita, única de su tipo que reúne todo tipo de tecnologías 'eco' en España, tiene un enfoque lúdico, práctico y comercial, de modo que los asistentes podrán probar más de 30 coches dispuestos por los expositores y conocer de primera mano como es y como funciona un vehículo ecológico.

2

Tapas y swing en La Marina

Este sábado, La Marina de Valencia, además de convertir-se en la sede de ECOMOV, también reunirá durante todo este fin de semana el festival Tapas con Swing, un evento que logrará trasladarte a la América de los años 20, 30 y 40. Tapas con Swing, organizado por LAS PROVINCIAS, pondrá a disposición de los más bailongos una pista en la que poder demostrar el ritmo que atesoran con la música en directo de la Banda Spirit Swing Combo, The Charlestomp Band, The Savoy Stompers Big Band y The Sunnysiders. Mucha música, bailes y la mejor comida de la mano de El Huerto de Santa María.

3

Día y noche de los museos en Bombas Gens

Bombas Gens celebra el Día Internacional de los Museos con una apertura especial, talleres y visitas guiadas para todos los públicos durante el sábado 18 de mayo. Pese a que algunas de las actividades están ya completas, el púbico puede disfrutar de las de acceso libre sin inscripción como son la visita libre jardín de 11 a 14h, la inauguración de la exposición del proceso trabajo realizado con Escuela 2, abierta hasta las 20h y las visitas en valenciano a las exposiciones 'La mirada de las cosas. Fotografía japonesa' en torno a Provoke y Nicolás Ortigosa. Obras 2002-2018 a las 13h y a las 19h visita especial a la exposición 'La mirada de las cosas. Fotografía japonesa' en torno a Provoke por Laura Pastor. Además, el acceso a las exposiciones será libre y gratuito hasta las 22h.

4

Entrada gratuita y un 'concierto' de Paco Roca en el IVAM

El Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) celebra este sábado el Día Internacional de los Museos con la apertura especial e ininterrumpida de 10 a 24 horas de las salas de las exposiciones 'Fernand Léger y la vida moderna', 'Tiempos Convulsos', '1989. El Fin del siglo XX', 'El Dibujado. Paco Roca', 'Ignacio Pinazo' y 'Julio González y las vanguardias históricas', con entrada gratuita. Además, dibujante valenciano Paco Roca, Premio Nacional de Cómic, será el protagonista del Concierto Dibujado, una actividad a las 12 horas en la que se propone una divertida manera de romper la percepción de la creación artística. Los asistentes podrán disfrutar de las ilustraciones que dibujará a partir de la música en directo de Russafians, que interpretarán versiones de clásicos de Buddy Holly, Chuck Berry o Eddie Cochran.

5

Otras entradas gratis y actividades para todos públicos durante el Día de los Museos 2019 en Valencia

El 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los Museos y por este motivo los museos dependientes del Ayuntamiento de Valencia son gratuitos, al igual que sucede todos los domingos, medida que se extiende también a los monumentos. Además, otros museos no incluidos en la red de museos municipales también han organizado actividades gratuitas. Además, se celebrarán innumerables actividades en otros museos, como el de las Ciencias, el MuVIM o el Palacio del Marqués de Dos Aguas. Consulta la programación en cada uno de ellos para el 18 de mayo olos días anteriores.

Consulta aquí todo los museos y actividades especiales del Día de los Museos en Valencia.

6

Volta a Peu

Este domingo la multitudinaria carrera Volta a Peu volverá a ocupar las calles más céntricas de Valencia. Un evento deportivo de los más señalados en la agenda valenciana, que año tras año logra congregar a miles de deportistas. La carrera, con inscripción de 3€ abierta para todo el público (hasta el pasado 15 de mayo), comenzará a las 10.00h. Aunque si eres de los que prefiere ver el deporte desde lejos o no te ha dado tiempo a apuntarte, siempre se puede disfrutar del ambiente festivo de la marcha desde algún local de las calles del centro por las que pasarán los corredores: Avenida del Puerto, la Avenida Jacinto Benavente o la Gran Vía Marqués del Turia, entre otras.

7

Semana japonesa en Feria Valencia

Los amantes de la cultura japonesa, o los curiosos que quieran descubrir nuevos horizontes, están de enhorabuena. La cultura nipona visita la ciudad en Feria Valencia, donde los fans del cómic, manga y anime podrán adquirir series, figuras, películas y cualquier tipo de artículos en los stands del recinto. El evento estará disponible hasta el domingo las 18.30h de la tarde, con actividades durante todo el día para sumergirte en Japón.

8

El Fabuloso Mercado de Tapinería

Como cada tercera semana de mes se celebra en el Mercado de Tapinería El Fabuloso, un evento donde diseño, tendencias, música con dj's, bebidas y gastronomía se dan la mano para ofrecer una animada opción con la que disfrutar de Valencia. Si vas el domingo a las 19.00h podrás echar un ojo al ritmo de Clandestino Swing con Black Bottom.