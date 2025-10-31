El Secret Market vuelve a Valencia este fin de semana con descuentos de hasta el 70% Un espacio, ubicado en Ruzafa, abre sus puertas a múltiples marcas nacionales e internacioles

Fabiana Fuentes Valencia Viernes, 31 de octubre 2025, 09:17 Comenta Compartir

Este fin de semana regresa a Valencia el pop-up de ropa más grande de la ciudad: el Secret Market. Como es habitual cada otoño, «Ruzafa Fashion Week», ubicado en la calle Burriana, 30 abre su espacio nuevamente para albergar a múltiples marcas internacionales y nacionales. El mercado promueve la moda sostenible a través de prendas de temporada y precios para no creer.

Entre las principales firmas confirmadas se encuentran SKFK, Replay, Duuo, Sita Murt, U.S. Polo, García, Rains y Thinking Mu con descuentos que alcanzan hasta el 70%. El lugar se convertirá en un paraíso para los amantes de las tendencias, donde podrán ver y probarse distintos artículos de ropa, calzado y accesorios.

Por otro lado, mientras el interior se llena con la industria textil, en la terraza exterior se destinará a una exposición de inventos valencianos. Entre las propuestas se encuentran un catador de vino sin intervención humana, un dispositivo para la diabetes, una mesa que nunca cojea, una boya marina que envía información o una crema de arroz para la cara.

Hogar y Decoración

La novedad de esta nueva edición, será un espacio dedicado al hogar y la decoración a manos de Parentesi Quadra. Una marca que se basa en la filosofía wabi sabi, la belleza de lo imperfecto, lo impermanente y lo incompleto. Básicamente, esta corriente estética busca crear armonía en espacios simples mediante el uso de materiales naturales como la madera, la piedra o el lino. A su vez, se centra en una paleta de colores neutros y terrosos que promueven un minimalismo cálido.

Homenaje al Día Mundial del Inventor

Aunque la fecha oficial de la celebración de este día es el 9 de noviembre, el evento le rendirá homenaje tres días antes a las 19:00h. Se realiza en honor de Hedy Lamarr, quien es actriz e inventora del espectro ensanchado.​​ Junto con el compositor George Antheil, desarrolló un sistema de comunicación por salto de frecuencia, diseñado para evitar que los enemigos interceptaran las señales de los torpedos durante la Segunda Guerra Mundial. Décadas después, se convirtió en la base tecnológica del internet, el bluetooth y el GPS.

El evento se llevará a cabo desde el 31 de octubre hasta el 9 de noviembre. El horario será todos los días de 10h a 21h; excepto los domingos que abrirá sus puertas a partir de las 11h.

Aunque la entrada es gratuita, por motivos de aforo, es recomendable reservarla mediante el enlace que se encuentra en la página web oficial de la organización ¡No te puedes perder de esta cita imprescindible que reunirá a las mejores mentes creativas!