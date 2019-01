Sanzol trae al Principal la comedia 'La valentía' Imagen promocional de 'La valentía'. / javier naval El montaje teatral profundiza en las relaciones entre hermanos y el reparto de las herencias N. M. Viernes, 25 enero 2019, 00:51

'La valentía', una comedia de enredo contemporánea con toques clásicos sobre las relaciones entre hermanos y las herencias, se podrá ver a partir de hoy y hasta el 3 de febrero en el teatro Principal de Valencia.

Escrita y dirigida por el dramaturgo Alfredo Sanzol, Premio Nacional de Literatura Dramática 2017, la obra transporta al espectador a un mundo surrealista donde nadie es lo que dice ser. «Es una comedia 'de puertas', al estilo clásico americano de confundir al espectador para provocarle la risa», explica el autor.

El montaje teatral, interpretado por Jesús Barranco, Francesco Carril, Inma Cuevas, Estefanía De Los Santos, Font García y Natalia Huarte, recuerda a los habituales asuntos de herencias familiares no solo de las físicas, sino también de las familiares que lleva siglos pasando en las familias, en la que se habla de la familia, los hermanos y la relación que mantienen.

La función transporta al espectador a un mundo surrealista donde nadie es lo que dice ser. El montaje comienza a voz en grito: dos hermanas discuten sobre qué hacer con la casa que acaban de heredar. Una la quiere vender y la otra no. Las dos están de acuerdo en que el ruido de la autopista, que el monstruo de la civilización construyó al lado de la vivienda, es insufrible, pero una está dispuesta a convivir con él y la otra no. Así que la que no quiere vender tira por la calle de en medio para resolver el desacuerdo y contrata a dos tipos que se hacen pasar por fantasmas para asustar a la hermana.

La representación viene avalada por excelentes críticas tanto de crítica como de público.

Las localidades para el espectáculo pueden adquirirse desde la web del propio teatro (ivc.gva.es) o en taquilla.