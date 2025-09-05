Sala Russafa arranca su nueva temporada

GPS Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:25 Comenta Compartir

Sala Russafa arranca su XV temporada el 18 de septiembre con su tradicional 'Alcem el teló', una programación especial que este año dedican dos propuestas. Por un lado, celebran que también cumple 15 años una iniciativa con la que colaboran desde sus inicios, Russafa Escènica - Festival de Tardor. El centro acogerá el estreno absoluto de uno de sus 'Invernaderos', la programación de piezas largas.

Por otra parte, y para el público familiar, del 26 de septiembre al 5 de octubre podrá verse la nueva producción familiar de 'Arden'. La reina pirata es una comedia corsaria para espectadores a partir de 6 años que fusiona el mundo de la literatura con la búsqueda de un tesoro.

Siguiendo con la programación familiar del arranque de temporada, el 18 y 19 de octubre Sala Russafa acoge el estreno en la Comunitat de 'Pañuelos', de la formación madrileña Tarambana.

El 25 y 26 de octubre, será el estreno en la Comunitat de 'Pinocho' sueña con ser, una pieza de los extremeños Maltravieso Teatro.