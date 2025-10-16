Sala Russafa arranca el Ciclo de Compañías Nacionales

GPS Jueves, 16 de octubre 2025, 23:11 Comenta Compartir

La XV temporada de Sala Russafa inicia su Ciclo de Compañías Nacionales, compuesto por una selección de espectáculos de mediano formato y contrastada calidad artística, donde formaciones de distintos rincones del país ofrecen un panorama sobre lo que se cuece en la escena española. Es el caso de los madrileños Tarambana Teatro, que han participado en anteriores ediciones y que este ejercicio lo hacen con 'Here comes your man' un montaje crudo, directo y explícito que habla sobre las consecuencias en la vida adulta del acoso escolar por homofobia.

Desde hoy y hasta el domingo, puede verse esta pieza escrita y dirigida por Jordi Cadellans que parte del encuentro de dos antiguos compañeros de un colegio religioso. Durante el fin de semana, se organiza un homenaje al que fuera su tutor para celebrar su jubilación en un pequeño hotel a las afueras de la ciudad. Allí es donde los personajes brillantemente interpretados por Sergi Cervera y Marc Ribera se verán obligados a compartir habitación y unos recuerdos que nada tienen que ver, a pesar de tratarse de las mismas vivencias, porque lo que para uno supuso una de las mejores etapas de su vida, para otro fue un infierno.

A un ritmo frenético, en una trama donde ocurren muchas cosas, van surgiendo verdades incómodas que obligarán al espectador a tomar parte en un juego psicológico donde se reflejan temas como la soledad, la autoestima o el perdón; junto a la curiosidad, el sexo o la manipulación. Una pieza que va creciendo emocionalmente hasta un clímax final que invita a la empatía.