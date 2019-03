La sala OFF repone 'Rapunzel'

La Sala OFF ( Túria, 47) finaliza el mes de marzo con la reposición de la obra 'Rapunzel, un musical muy peliagudo'. Tras mantenerse en cartel durante las navidades y llenar aforo en todas sus representaciones, el musical Rapunzel regresa al escenario de la Sala OFF para hacer disfrutar a niños y no tan niños de su magnífica historia.

Rapunzel, una joven con ganas de ver mundo, se encuentra encerrada en un alto torreón con su 'madre', una bruja que la arrebató de las manos de sus padres al nacer. Tras mucho tiempo encerrada, un día cualquiera, un ladronzuelo intenta ocultarse de los vándalos y trepa a su torre. En el momento en el que ambos se conocen, su vida da un giro radical y juntos se embarcarán en una intensa aventura en la que aprenderán el uno del otro, descubrirán el poder de la amista y se divertirán bailando y riendo.

Basado en un cuento de los Hermanos Grimm, este musical muestra como dejarse guiar por el corazón y nos enseña a rodearnos de la gente a la que queremos para tener la vida que deseamos, sin dejarnos llevar por el miedo a lo desconocido.

La primera representación del musical se realizará este fin de semana (23 y 24 de marzo) con una función a las 18 horas el sábado día 23 y dos pases más el día 24 de marzo a las 12 y a las 18 horas. El fin de semana del 30 y 31 de marzo habrá otras tres funciones.