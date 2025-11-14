Qué hacer este sábado en Valencia: conciertos, mercadillos y degustaciones La ciudad ofrece los mejores planes para compartir en familia o con amigos

Fabiana Fuentes Valencia Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:00

Este fin de semana, Valencia se llena de ocio y ofrece planes para todos los gustos. Desde actividades al aire libre hasta propuestas imprescindibles para disfrutar de un tiempo en familia o con amigos. Aquí te dejamos algunas de las más atractivas para este sábado:

Show de luces en la Ciudad de las Artes y las Ciencias

Este complejo arquitectónico, diseñado por Santiago Calatrava, cierra la celebración de su aniversario número 25 este sábado. Para ello, se llevará a cabo un espectáculo de videomapping que transforma el lago exterior del Museo de las Ciencias en una experiencia sensorial y visual única para los visitantes. Este incluirá proyecciones sorprendentes sobre el agua, juego de luces y sonido envolvente e innovación y emoción en cada imagen. La entrada es gratuita y tendrá su inicio a las 19.00h.

Firma de discos de Operación Triunfo

Valencia se viste de Gala para realizar la primera firma de discos de OT 2025. Los concursantes, Lucía Casani, Claudia Arenas y Tinho, se encontrarán con sus seguidores el sábado 15 de noviembre en Valencia. Específicamente, lo harán de 10.00 a 13.00 horas en l'Alqueria del Basket. Para acceder al evento es indispensable llevar el CD físico, el cual puede consegurise en los puntos de venta habituales, como El Corte Inglés y FNAC.

Concierto de Roxette en el Roig Arena

Casi una década después de los que parecía que serían los últimos conciertos de Roxette, la banda regresa a los escenarios con una nueva gira internacional. Algunos de los temas más destacados de la banda, como «Listen To Your Heart» o «It Must Have Been Love» sonarán por primera vez en el Roig Arena el sábado por la noche a partir de las 21.00h.

Mercado de Antiguedades en el centro de la ciudad

Este fin de semana llega la oportunidad perfecta para encontrar obsequios originales para regalar estas Navidades. A pocos pasos de la Plaza de la Reina, en el Mercado de Tapineria, se podrán encontrar este fin de semana toda clase de objetos vintage, cuadros pictóricos, esculturas, plata, discos, libros, reliquias religiosas, cerámica, etc. Se podrá visitar a partir de las 11.00 hasta las 20.30 horas.

Mercado Medieval a pocos kilómetros de Valencia

La Pobla de Vallbona se prepara para acoger la novena edición del Mercado Medieval y Recreación Histórica, un evento que se ha consolidado como referente en la comarca. Contará con actividades gratuitas para todas las edades, entre ellas: desfiles, actuaciones teatrales, torneos medievales, talleres, atracciones infantiles, granja de animales, paseos en burro, etc. Además, se ha organizado la segunda edición de las fiestas de Moros y Cristianos del municipio, donde las diferentes comparsas recorrerán sus principales calles. Puedes consultar la programación completa aquí.

La Feria de Ontinyent

Se trata de una festividad que se celebra todos los años en uno de los pueblos con más vida de Valencia y que ha sido declarada de Interés Turístico Autonómico en el año 2022. Esta nueva edición contará con 40 atracciones mecánicas para todas las edades y 200 tenderetes con ofertas de alimentación, tómbolas y productos artesanales. Además, se podrá ver una muestra de choches modernos y clásicos en la Feria de Automoción. El horario el sábado será de 11:00 a 15:00 y de 16:30 a 03:00 horas. Este día los precios tendrán descuento.

Degustaciones y actividades en la Feria de la Manzana Esperiega

La localidad de Casas Altas, en el Rincón de Ademuz, celebra este finde semana una de sus citas más esperadas del año. Para rendir homenaje a la fruta emblemática local, se realiza una especie de mercadillo con puestos que ofrecen mermeladas, sidras, zumos y dulces. Asímismo, los bares y restaurantes de la zona ofrecerán menús, tapas y cócteles inspirados en la mazana esperiega. Además, el evento contará con exposiciones, obras de teatro, charlas, talleres y otras recreaciones para todas las edades. El horario del sábado será desde las 10.30 hasta las 20.00 horas.

GP Cheste 2025

El Circuit Ricardo Tormo de Cheste celebra los días 14, 15 y 16 de noviembre el Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana, un evento que cierra el calendario de Moto GP y para el que se espera a cerca de 200.000 visitantes durante el fin de semana. Este es el horario completo para el sábado:

8.40-9.10: Entrenamiento libre Moto3

9.25-9.55: Entrenamiento libre Moto2

10.10-10.40: Entrenamiento libre MotoGP

10.50-11.05: Clasificación 1 MotoGP

11.15-11.30: Clasificación 2 MotoGP

11.45-12.15: Hero Walk Moto2 y Moto3

12.50-13.05: Clasificación 1 Moto3

13.15-13.30: Clasificación 2 Moto3

13.45-14: Clasificación 1 Moto2

14.10-14.25: Clasificación 2 Moto2

15: Carrera Sprint Tissot

15.45: Podium Sprint Tissot en el escenario

16.30-17.45: Fan Q&A

Escaparate de motos y bicis del Salón 2Ruedas

Para los fanáticos de las dos ruedas, el pabellón 7 Feria de Valencia acogerá por tres días una exposición de 12.000 metros cuadrados con las principales marcas de motos y bicicletas. Entre ellas destacan algunas como BMW, Ducati Honda, Kawasaki, KTM, Suzuki,, Vespa, Yamaha, BH, Cube, Conor, Giant, KTM Fahrrad, Mondraker, Trek, etc.

Además, habrá una programación de actividades que incluyen pruebas de circuito y simulaciones de Moto GP. Por último, se podrá vivir en directo dicha competición, ya que se reproducirá en las pantallas del lugar. El horario el sábado será de 11.00 a 20.00 horas.

Exposición gratuita con más de 100 obras artísticas

Tras hacer una parada por el Palacio de San Nicolás en Bilbao, este fin de semana llega la exposición 'Clásicos y modernos' al Museo de Bellas Artes de Valencia. Se trata de una selección de casi cien obras maestras pertenecientes a la colección del BBVA (una de las más ricas del Estado español), donde se podrá apreciar el desarrollo del arte clásico durante la historia. En ella, habrán piezas de varios referentes artísticos como Goya, Pantoja de la Cruz, Murillo, van Dyck, Sorolla o Zuloaga, etc. Puedes leerlo aquí.