¿Qué hacer hoy sábado 18 de mayo en Valencia?

Este sábado se celebra el Día Internacional de los Museos: entredas gratuitas y actividades para todas la edades en la ciudad

Este sábado 18 de mayo Valencia Día Internacional de los Museos, una oportunidad para visitar de forma gratuita las edificios y museos propiedad del Ayuntamiento de Valencia, y de disfutar de otros planes como monólogos, teatros o conciertos. Estas son algunas ideas para pasar el sábado en Valencia:

1

La gran feria de la Eco-movilidad

El viernes 17 al domingo 19 de mayo, los aficionados al automóvil, a la ecología y aquellos que están pensando en cambiar de coche, tienen una cita con los mejores vehículos ecológicos del mercado en el Tinglado dos de la Marina de Valencia, ECOMOV. Durante todo el fin de semana quince stands albergarán las últimas novedades en coches eléctricos, híbridos, híbridos enchufables, de gas natural y bicicletas y motos eléctricas. La cita, única de su tipo que reúne todo tipo de tecnologías 'eco' en España, tiene un enfoque lúdico, práctico y comercial, de modo que los asistentes podrán probar más de 30 coches dispuestos por los expositores y conocer de primera mano como es y como funciona un vehículo ecológico.

2

Tapas y swing en La Marina

Este sábado, La Marina de Valencia, además de convertir-se en la sede de ECOMOV, también reunirá durante todo este fin de semana el festival Tapas con Swing, un evento que logrará trasladarte a la América de los años 20, 30 y 40. Tapas con Swing, organizado por LAS PROVINCIAS, pondrá a disposición de los más bailongos una pista en la que poder demostrar el ritmo que atesoran con la música en directo de la Banda Spirit Swing Combo, The Charlestomp Band, The Savoy Stompers Big Band y The Sunnysiders. Mucha música, bailes y la mejor comida de la mano de El Huerto de Santa María.

3

Día y noche de los museos en Bombas Gens

Bombas Gens celebra el Día Internacional de los Museos con una apertura especial, talleres y visitas guiadas para todos los públicos durante el sábado 18 de mayo. Pese a que algunas de las actividades están ya completas, el púbico puede disfrutar de las de acceso libre sin inscripción como son la visita libre jardín de 11 a 14h, la inauguración de la exposición del proceso trabajo realizado con Escuela 2, abierta hasta las 20h y las visitas en valenciano a las exposiciones 'La mirada de las cosas. Fotografía japonesa' en torno a Provoke y Nicolás Ortigosa. Obras 2002-2018 a las 13h y a las 19h visita especial a la exposición 'La mirada de las cosas. Fotografía japonesa' en torno a Provoke por Laura Pastor. Además, el acceso a las exposiciones será libre y gratuito hasta las 22h.

4

Entrada gratuita y un 'concierto' de Paco Roca en el IVAM

El Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) celebra este sábado el Día Internacional de los Museos con la apertura especial e ininterrumpida de 10 a 24 horas de las salas de las exposiciones 'Fernand Léger y la vida moderna', 'Tiempos Convulsos', '1989. El Fin del siglo XX', 'El Dibujado. Paco Roca', 'Ignacio Pinazo' y 'Julio González y las vanguardias históricas', con entrada gratuita. Además, dibujante valenciano Paco Roca, Premio Nacional de Cómic, será el protagonista del Concierto Dibujado, una actividad a las 12 horas en la que se propone una divertida manera de romper la percepción de la creación artística. Los asistentes podrán disfrutar de las ilustraciones que dibujará a partir de la música en directo de Russafians, que interpretarán versiones de clásicos de Buddy Holly, Chuck Berry o Eddie Cochran.

5

Otras entradas gratis y actividades para todos públicos durante el Día de los Museos 2019 en Valencia

El 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los Museos y por este motivo los museos dependientes del Ayuntamiento de Valencia son gratuitos, al igual que sucede todos los domingos, medida que se extiende también a los monumentos. Además, otros museos no incluidos en la red de museos municipales también han organizado actividades gratuitas. Además, se celebrarán innumerables actividades en otros museos, como el de las Ciencias, el MuVIM o el Palacio del Marqués de Dos Aguas. Consulta la programación en cada uno de ellos para el 18 de mayo olos días anteriores.

Consulta aquí todo los museos y actividades especiales del Día de los Museos en Valencia.

6

Salón del manga

Valencia celebra este fin de semana la Japan Weekend. Un evento que tendrá lugar a partir del viernes 17 al domingo 19 de mayo y aglutina mucho más que cultura japonesa. Durante el sábado y el domingo se podrá disfrutar de concursos, pasarelas y visitas muy especiales del mundo del cosplay. Además de la música en directo del cantante japonés de rock HITT. ¿Preparados para vivir la Japan Weekend? La Japan Weekend tendrá como invitado especial al mítico presentador de Art Attack, Jordi Cruz.

7

Cabanyal Íntim y Territori Performance

El sábado 18 de mayo a las 19h Cabanyal Íntim vuelve al teatro El Musical con la quinta edición del Territori Performance, un recorrido por las entrañas del espacio del Cabanyal-Canyamelar donde la experimentación y la vanguardia escénica confrontará el lema de este año: la libertad. Siete acciones performativas, de diversos artistas y colectivos en los rincones más íntimos de este espacio cultural. Alto voltaje escénico en una sesión continua de tres horas ininterrumpidas, diseñado para un público inquieto con ganas de vivir nuevas experiencias. Precio: 6€.

8

Los monólogos de Patricia Espejo

La humorista valenciana Patricia Espejo estará el sábado 18 de mayo a partir de las 23.30h en el Casino Cirsa Valencia. Actualmente, Patricia Espejo está considerada como una de las mejores monologuistas del país gracias a su particular y sorprendente manera de hacer el humor. Su especialidad es el humor absurdo, también conocido como humor superrealista, ya que se caracteriza porque se vale de las situaciones disparatadas o incoherentes para generar la risa en el público, su comicidad se basa en la irracionalidad. Es un humor totalmente alejado de la realidad pero que a la vez nos sumerge en lo esencial de ella.

9

Gimcana familiar la Orden del Dragón

Érase una vez… una ciudad mágica llamada Valencia, que escondía grandes y increíbles secretos entre sus calles, sus plazas, sus edificios…¿Queréis conocer alguna de estas historias y leyendas? Un juego de búsqueda del tesoro, con mapa, pistas y sobre todo mucha acción, donde a medida que encontremos las criaturas y monstruos fantásticos, conoceremos su historia y para finalizar tendremos que atrapar a todos los seres fantásticos que se han escapado de la guarida de los dragones de Caminart. El sábado 18 de mayo a las 11h en los Jardines de la Plaza del Carmen. Precio: 1 niño + 1 adulto: 15€; 2 niños + 1 adulto: 18€; 1 niño + 2 adultos: 21€; 2 niños + 2 adultos: 25€

