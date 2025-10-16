Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El público vivirá una experiencia inmersiva de lo que supuso La Ruta. GPS

La Ruta revive su esplendor en Bombas Gens

GPS

Jueves, 16 de octubre 2025, 23:11

Comenta

La Ruta vuelve a encender sus luces, pero esta vez desde el arte. Bombas Gens Centre d'Arts Digitals presenta 'La Ruta: Modernidad, Cultura y Descontrol', una experiencia inmersiva que invita a redescubrir uno de los movimientos socioculturales más potentes de la Valencia de los 80 y 90.

No es solo una exposición, es un viaje sensorial y emocional a una revolución que cambió para siempre la forma de entender la noche, la libertad y el ocio.

A través de diez salas y más de 2.000 metros cuadrados, el visitante recorrerá la mítica CV-500 y se adentrará en una atmósfera vibrante gracias a tecnologías como el VR360º o el láser mapping.

Fotografías, piezas originales, testimonios, documentos históricos y contenidos 3D recrean el pulso creativo, libre y transgresor, de aquella escena valenciana que rivalizó con las de Berlín o Manchester. Una cita imprescindible para revivir el alma y la memoria cultural de La Ruta como nunca antes.

