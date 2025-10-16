La Ruta revive su esplendor en Bombas Gens

El público vivirá una experiencia inmersiva de lo que supuso La Ruta.

La Ruta vuelve a encender sus luces, pero esta vez desde el arte. Bombas Gens Centre d'Arts Digitals presenta 'La Ruta: Modernidad, Cultura y Descontrol', una experiencia inmersiva que invita a redescubrir uno de los movimientos socioculturales más potentes de la Valencia de los 80 y 90.

No es solo una exposición, es un viaje sensorial y emocional a una revolución que cambió para siempre la forma de entender la noche, la libertad y el ocio.

A través de diez salas y más de 2.000 metros cuadrados, el visitante recorrerá la mítica CV-500 y se adentrará en una atmósfera vibrante gracias a tecnologías como el VR360º o el láser mapping.

Fotografías, piezas originales, testimonios, documentos históricos y contenidos 3D recrean el pulso creativo, libre y transgresor, de aquella escena valenciana que rivalizó con las de Berlín o Manchester. Una cita imprescindible para revivir el alma y la memoria cultural de La Ruta como nunca antes.