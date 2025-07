Ritmo en el Parque de Cabecera

Jueves, 10 de julio 2025, 23:50 Comenta Compartir

GPS. Valencia ya tiene una nueva fecha marcada en rojo este verano en el calendario: el sábado 19 de julio. Tras el éxito de la pasada edición en mayo, vuelve Tardeo Remember® al Parque de Cabecera con la promesa de hacerte revivir la banda sonora de tu vida. Desde las 18:00 horas, este evento reunirá a los grandes nombres de la Ruta y de las salas más icónicas de la Comunitat en una jornada que unirá música, nostalgia y un tardeo al aire libre de los que dejan huella.

En cabina estarán Arturo Roger (A.C.T.V.), Coqui Selection (The Face), Fran Dejota (Energy Power), Inmaeyes (ProdjCV, Dona Festival), José Cabedo (ProDjCV), Raquel Cardona DJ K (Ex Masía), Sergi Val (Remember de Les Arts), Vicente Ferrer (Bananas, Homenaje a la Ruta) y Víctor Pérez (The Face, Sonido de Valencia). Además, la cabina será inclusiva, lo que permitirá al DJ interactuar directamente con el público para crear esa magia compartida que solo se vive en el remember.

Las entradas ya están disponibles en Enterticket por 6 euros con consumición incluida, o por 10 euros si prefieres llevarte también el abanico oficial de Tardeo Remember®.

Dentro encontrarás barra, baños, punto sanitario, taquilla para comprar entradas en el momento, y un puesto de merchandising con camisetas, abanicos, gafas de sol, gorros, mecheros y CDs oficiales.

Solo podrán acceder mayores de 18 años y no se permite acceder con comida o bebida del exterior. La organización recomienda llegar en transporte público: Metrovalencia (L3, L5 y L9, estaciones Campanar y Nou d'Octubre) o autobuses EMT (62, 81, 95, 98 y 99). Si prefieres ir en coche, podrás aparcar en el subterráneo del Bioparc.

El Tardeo Remember® está organizado por Valencia Promotor Cultural junto a Fotur, Ayuntamiento de Valencia, Comunitat Valenciana, Actitud Mediterránea, Visit Valencia, Consumo Moderado y ProDjCV. Este evento consolida a Tardeo Remember® como líder indiscutible del tardeo valenciano, reviviendo los grandes himnos dance de los 90 y 2000 con un enfoque actual y vibrante.