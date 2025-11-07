Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

CIRSA VALENCIA

Revive la mejor era de la música disco en el Dinner Show homenaje a Bee Gees en Casino CIRSA Valencia

El 22 de noviembre de mano de la banda ONE

Viernes, 7 de noviembre 2025, 09:52

El Casino CIRSA Valencia se prepara para una noche inolvidable el próximo 22 de noviembre, con el Dinner Show Tributo a los Bee Gees de la mano de la banda ONE, la única en España que rinde homenaje al legendario grupo británico. Esta velada promete a los asistentes un viaje a la era dorada de la música disco, combinando una exquisita cena con un espectáculo en vivo que celebra los éxitos de los hermanos Gibb.

La banda ONE: un homenaje único en España

ONE se destaca como la única banda española dedicada a tributar a los Bee Gees, capturando la esencia y el estilo distintivo del mítico trío. Con interpretaciones fieles y una puesta en escena vibrante, ONE revive clásicos como «Stayin' Alive», «How Deep Is Your Love» y «Night Fever», entre otros. Su compromiso con la autenticidad ha consolidado su reputación, ofreciendo actuaciones que no solo emulan la música, sino también la energía y el carisma que caracterizaban a los Bee Gees.

Una experiencia gastronómica y musical completa

El Dinner Show Tributo a los Bee Gees no es solo un concierto; es una experiencia completa. Los asistentes disfrutarán de una cena cuidadosamente elaborada, que complementa la atmósfera festiva de la noche. Te mostramos cómo fue la ultima edición de este exitoso espectáculo:

Las entradas al Dinner Show Tributo a Bee Gees pueden adquirirse a través de la tienda online del Casino CIRSA Valencia o directamente en sus instalaciones.

Una noche para recordar

Este tributo a los Bee Gees es una oportunidad única para revivir la magia de una de las bandas más icónicas de la música disco. La combinación de una gran cena con un espectáculo en vivo crea una velada perfecta para disfrutar en pareja, con amigos o en familia. La atmósfera del Casino CIRSA Valencia, conocida por su elegancia y excelente servicio, añade un toque especial a la experiencia, garantizando una noche llena de diversión y nostalgia. ¡Prepárese para una noche llena de ritmo, sabor y recuerdos inolvidables!

