Al rescate del universo

Brie Larson va camino de convertirse en una gran estrella internacional. Tras el éxito de 'Kong', su primera película comercial, la actriz debuta como líder de una cinta de Marvel. Dando vida a la Capitana Marvel, Larson demuestra que sus súper poderes le quedan como un guante. Dice la actriz que el personaje que le provocó ansiedad porque es muy introvertida, sin embargo superó sus miedos. Para ella 'Capitana Marvel', que hoy llega a las carteleras españolas, es un gran espectáculo donde hay espacio para el feminismo y la mitología. La ganadora del Oscar a mejor actriz en 2016 por 'La habitación' deja los dramas psicológicos y los cambia por una cinta de acción pura y dura.

-¿Cómo describiría su película a los fans de los súperhéroes?

- Intento no crear expectativas cuando se trata de mi trabajo. Quiero mantener el misterio.

- ¿Se siente responsable por ser la primera mujer liderando una película de Marvel?

-No. Es algo que simplemente ha surgido así. No tengo nada que demostrar porque sea una película de Marvel. He intentado dar lo mejor de mí. Sin embargo, reconozco que fue una decisión difícil de tomar. Esta película no solo va a cambiar mi vida sino la vida de mi familia, mi pareja y mis amigos. Soy una mujer introvertida y estoy exponiéndome en todo el mundo. Me he situado en una posición extraña porque va contra mi naturaleza. No quiero sentirme obligada a vivir dentro de una burbuja.

-¿Qué fue lo que la convenció?

-Tuve que pensar en las oportunidades que me brindaba la película, en particular desde el punto de vista creativo. También, a largo plazo, porque este personaje tiene recorrido. Me di tiempo para analizar los pros y los contras. Lo que espero es contar con el apoyo del público para que me ayuden a conseguir el equilibrio que necesito.

-¿Cuál fue su relación con los héroes de Marvel en su adolescencia?

-Siempre me han encantado. Me gustan sus narraciones y su significado. Creo que los súperhéroes forman una mitología contemporánea. Veo a Marvel como una compañía de teatro internacional. Los actores hacemos interpretaciones a gran escala. Es un espectáculo, pero también es una actuación con raíces. Lo importante es la relación internacional que los personajes tienen con el público. Ese es parte del atractivo y la razón por la que me motivé a participar en la película.