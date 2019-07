Los Warhammer reconquistan Valencia Partida de Warhammer: Age of Sigmar en Valencia. / Olek Petrunyak El popular juego de estrategia vuelve a ponerse de moda entre los aficionados valencianos OLEK PETRUNYAK Valencia Viernes, 5 julio 2019, 18:20

Estrategia, modelismo y coleccionismo. Son los tres pilares fundamentales del éxito de Warhammer, uno de los juegos de mesa de estrategia más célebres de la historia, que ahora recobra su popularidad entre los valencianos. Creado por la compañía británica Games Workshop, este 'wargame' apareció por primera vez en 1983 con el nombre 'Warhammer Fantasy Battles'. Este hobby consiste en la elaboración de un ejército de miniaturas, formado por las diversas razas de un universo de fantasía (humanos, orcos, goblins…), montadas y pintadas por cada jugador. Una vez preparado, el jugador enfrenta en un tablero a sus figuras contra las de un rival, con quien pacta con anterioridad las reglas de la batalla (excepto en competiciones en las que ya vienen establecidas previamente).

A día de hoy, 'Warhammer Fantasy Battles' ya es historia y su lugar lo ocupa, entre otras actualizaciones, 'Age of Sigmar', . «Casi cada día hay chavales nuevos que vienen a la tienda para iniciarse en este mundillo», declara un trabajador de GoblinTrader (ubica en la calle Conde Altea), una de las dos grandes tiendas de Valencia en las que podemos encontrar a aficionados.

Este éxito recuerda a los años 90 y los primeros años 2000, la época de su mayor esplendor, en la que el 'wargame' llegó a convertirse en una forma de vida para sus seguidores más fieles, que le dedicaban casi todo su tiempo libre. «Todo el mundo lo conocía, hasta mis padres», relata Jorge, un joven veinteañero habitual en los establecimientos especializados de Valencia. Sin embargo, este boom se fue diluyendo, según los fans, por la mala gestión de la imagen de la marca; además de la competencia de otros juegos similares.

No obstante, desde el lanzamiento de 'Warhammer: Age of Sigmar' en 2015, la moda de este 'wargame' se ha ido recuperando y ha vuelto a ver la luz con un gran aumento de popularidad. El éxito se debe a la actualización de las reglas del juego (que lo hizo más ágil) y su universo; un universo en el que el mundo Warhammer ha sido destruido y la batalla tiene lugar en una dimensión totalmente nueva. Con esta modificación, se puede decir que 'Fantasy Battles' muere y 'Age of Sigmar' ocupa su lugar.

«El reglamento se modernizó y se adaptó a los nuevos tiempos; ya no hay que dedicarle prácticamente toda tu vida al juego para poder dominarlo», destaca Jorge. Este cambio, además de refrescar el juego con nuevos contenidos, miniaturas, historias, etc., también ha hecho que sea más accesible para nuevos usuarios, que se han lanzado a descubrir el mundo Warhammer.

«Se nota muchísimo el aumento de jugadores, sobre todo entre la gente joven, que cada vez se interesa más», relata Jorge. «El crecimiento ha sido exponencial», destaca el trabajador de uno de los establecimientos, que achaca este desarrollo a los cambios en la estrategia de venta de Warhammer: «antes llegaban novedades cada dos o tres meses, y ahora cada semana sacan algo nuevo».

El incremento de jugadores ha sido tal que ha causado la inauguración de la nueva tienda oficial de Warhammer en el centro de Valencia (calle Huesca). Este comercio, trasladado del anterior establecimiento Games Workshop, supera las dimensiones del otro local, para que así se puedan realizar mayor número de partidas en su interior.

«En las tiendas hay torneos de todo tipo cada mes: desde los pequeños en los que participan entre 10 y 15 personas hasta los grandes, en los que participan 40», cuenta Jorge. Estos torneos tienen lugar en los establecimientos, que cuentan con mesas en las que los jugadores montan sus tableros. También se juegan partidas para practicar, e incluso narrativas, que se juegan relatando la propia historia del universo Warhammer; del mismo modo que también se realizan competiciones de pintura.

Cartel de Warhammer: Age of Sigmar. / Games Workshop

Este verano no van a faltar planes relacionados con Warhammer en Valencia. Ambas tiendas cuentan con una serie de campañas, competiciones y concursos programados para cada semana; entre los que destaca el torneo regional de Age of Sigmar, Conde Altea los días 10 y 11 de agosto.

Además, este fenómeno no se queda solo entre las paredes de las tiendas. Existen competiciones a gran escala como la 'Guerra por Todaspartes', organizada por La Voz de Sigmar, un grupo que organiza eventos por toda España. La primera edición de este torneo se realizó en marzo, en cinco ciudades simultáneamente (Valencia, Girona, San Sebastián, Madrid y Lugo); y se repetirá en las Freak Wars de Madrid, los días 14 y 15 de septiembre.

«Cada vez hay más gente y es un muy buen momento para iniciarse», dice Raúl, seguidor de Warhammer desde 2006. Para ello, cualquier indeciso que se quiera unir al nuevo boom tiene a su disposición no solo las tiendas, sino canales de YouTube, podcasts, foros… Y está claro que jugadores a los que enfrentar no van a faltar.