El Remember toma Valencia

Jueves, 22 de mayo 2025, 23:44 Comenta Compartir

GPS. El Parque de Cabecera se convierte el 31 de mayo en una de las pistas de baile más grandes de Valencia con la Matinal+Tardeo Remember®, una jornada maratoniana, gratuita y exclusiva para mayores de 18 años que arrancará al mediodía y promete no bajar el ritmo hasta la noche.

Música, nostalgia y buen rollo al aire libre. Esta será una combinación infalible que reunirá a los amantes del sonido de los 90 y los 2000 en un entorno natural inmejorable como es el Parque de Cabecera. Con entrada libre mediante reserva previa y paella incluida para los más previsores, el evento se presenta como una auténtica romería musical con alma de fiesta y un sabor totalmente valenciano.

Como en anteriores ocasiones, el cartel no decepciona: DJs legendarios de la Ruta como Arturo Roger (A.C.T.V.), Coqui Selection (The Face), Inmaeyes (ProDjCV), Jesús Brisa (Ex-Espiral), Sergi Val (Remember de Les Arts), Vicente Ferrer (Bananas / Sonido de Valencia) y Víctor Pérez (The Face) pondrán la cabina y la pista de baile a vibrar en un show donde cada Beat cuenta y cada gesto conecta con el público.

Pero no solo la música será la gran protagonista, ya que también habrá zona gastronómica, servicio de barra, baños, punto de información y merchandising, así como un acceso controlado y servicio de ambulancia para garantizar la comodidad y segurid de todos los asistentes. Las reservas pueden hacerse ya en enterticket.es, con dos opciones: entrada gratuita con opción de consumición reembolsable o entrada con paella y bebida incluida.

Organizado por Fotur, Actitud Mediterránea, Visit Valencia, el Ayuntamiento de Valencia, ProDjCv, VP Cultural, Vnd, Vfv, Consumo Moderado y Promfest, se recomienda acudir en transporte público: las líneas L3, L5 y L9 de Metrovalencia (estaciones Campanar y Nou d'Octubre) y los buses 62, 81, 95, 98 y 99 que permiten llegar fácilmente.