El Remember conquista Utiel La Calle Alfareros se convierte mañana en el epicentro de la nostalgia con DJ's de la Ruta

Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:18

GPS. Utiel se prepara para viajar en el tiempo y recuperar la magia de los 90 y los 2000 con una de las citas musicales más esperadas: el Tardeo Remember®. La Calle Alfareros, en el Polígono El Tollo, se convierte mañana sábado en el epicentro de la nostalgia y el buen ambiente, con una propuesta que promete hacer historia en la comarca Utiel-Requena.

A partir de las 17:00 horas, la música será la gran protagonista de una jornada que unirá a varias generaciones en torno a los grandes himnos de la Ruta y de aquellas salas que marcaron una época. Nombres tan reconocidos como Víctor Pérez (The Face / Homenaje a la Ruta), Vicente Ferrer (Bananas / Sonido de Valencia), Arturo Roger (A.C.T.V.), Coqui Selection (The Face), InmaEyes (ProDj/Dona Festival), Jesús Brisa (Espiral), José Coll (Remember The Music), Raquel Cardona (Masía) y Sergi Val (Remember de Les Arts) pondrán la banda sonora a una tarde-noche de pura energía.

Pero no será solo cuestión de DJs. El público también podrá revivir en directo actuaciones míticas de artistas como Jerry Daley & Bandido Feat Piropo, responsables de hits que sonaron en las principales emisoras y que conquistaron las pistas de baile en aquellos años dorados. Un espectáculo que, acompañado de un despliegue técnico de sonido e iluminación, promete no dejar a nadie indiferente.

El evento, con entrada de 6 euros que incluye bebida y vaso, está diseñado para que la experiencia sea completa. Zonas de descanso, gastronomía, barra, merchandising y aparcamiento gratuito forman parte de una organización pensada para disfrutar con comodidad y seguridad. Además, se ofrece la opción de reacceso al recinto por 3 euros.

El Tardeo Remember® no es solo música: es un viaje emocional, un reencuentro con los recuerdos y una celebración compartida que llega a Utiel tras triunfar en Valencia y otros puntos de la Comunitat. La cita se suma así a la lista de planes imprescindibles del final del verano, con el firme objetivo de consolidarse como un encuentro anual para los amantes del remember.