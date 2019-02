Relaciones tóxicas Imagen con los protagonistas de la obra 'Placeres íntimos', Javi Coll, Cristina Alcázar, Francisco Boira y Toni Acosta. / lp La Rambleta acoge 'Placeres íntimos', un montaje teatral que explora el desgaste y los límites de la pareja NIEVES MARCOS Jueves, 21 febrero 2019, 23:54

'Placeres íntimos', una obra de Lars Norén, destacado e imprescindible autor de la literatura sueca actual, recala en la Rambleta de Valencia. Dirigida por el mallorquín José Martret, el montaje teatral, que estará en cartel en Valencia, inicialmente, sólo el 1 y 2 de marzo, relata con un humor corrosivo y feroz las relaciones tóxicas que, escudándose en el amor romántico, provocan un apego irracional. La representación, que está protagonizada por Toni Acosta, Cristina Alcázar, Javi Coll y Francisco Boira, en los papeles de Mónica, Charlotte, John y Allan, cuenta también con el compositor Luis Ivars como responsable del espacio sonoro, Pedro Vera en la iluminación e Isis de Coura, como encargado del espacio escénico. La trama de 'Placeres íntimos' transcurre a partir del fallecimiento de la madre de los hermanos protagonistas. Tras la incineración, los dos hijos, que hacía tiempo que no se veían, pasarán la noche junto a sus respectivas esposas en la casa del pequeño de los dos. El hogar será testigo del «decadente» y «grotesco» mundo conyugal que escenifican estas parejas.

En una entrevista con LAS PROVINCIAS, la actriz Toni Acosta explica que esta producción se fija especialmente en «la parte más obscena» de las relaciones personales, con «grandes revelaciones» sobre el desgaste de la pareja.

- ¿Estamos ante un dramón en toda regla?

- Qué va. Hay de todo: humor negro, drama y hasta carcajadas del público. Lo que destapa 'Placeres íntimos' es la vida misma de dos parejas que están en crisis.

- ¿Si es como la vida misma, esto supone que obliga al espectador a reflexionar?

- Sí, totalmente. Amigas mías del grupo de mamás del colegio de mis hijos que han venido a verme me han manifestado que después de la función necesitaban irse a tomar algo juntas para comentar la obra porque es muy profunda y hay mucho sobre lo que departir. Es un texto que deja mucho poso.

- ¿Y además de obligarte a meditar también aporta respuestas ante una crisis matrimonial?

- (Risas) Bueno, aquí es uno mismo quien tiene que hacer el ejercicio. Quizá sí que dé respuestas a alguien que de verdad las esté buscando, porque también hay personas que se ponen una venda para no mirar lo que está ocurriendo en el interior de su casa.

- Cuando hablamos de crisis y relaciones tóxicas en un matrimonio tradicional como el de la obra ¿cuándo se produce la ruptura quién cree que resulta más perjudicado el hombre o la mujer?

- Primero habría que individualizar, esto es, habría que analizar caso a caso. Pero, en general, cuando una relación se acaba pierden los dos. También es cierto que actualmente, que muchas mujeres trabajan y tienen su independencia económica, no es como antiguamente... Aunque perjudicados resultan ambos.

- ¿Y en esta texto de Norén hay personajes más perjudicados que otros?

- En esta función los espectadores comprobarán que no hay tópicos. No te quiero desvelar demasiado para no hacer 'spoiler' , pero hay un giro en la pareja que yo represento compuesta por Mónica y Allan, donde es ella la que toma la iniciativa, algo que nadie en el público se puede imagina

-La obra original del autor tenía una duración de cinco horas y en esta función la trama es de hora y media. ¿Cómo ha afectado esa sintetización al montaje?

- No le ha afectado en absoluto porque lo que aborda es lo mismo: la situación crítica de esas dos parejas. Yo creo que cuando se hacen textos tan largos es porque el autor necesita introducir al público en una atmósfera concreta, y esa atmósfera en esta representación está totalmente lograda. Yo la versión de cinco horas no la he visto, la vio Cristina Alcázar, pero pienso que es por eso, para crear en los espectadores un estado de ánimo concreto, y aquí se recrea totalmente.