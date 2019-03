Regresa a Valencia Music Has No LimitsLa Marina acoge el ciclo de Concerts de Bandes GPS GPS Viernes, 8 marzo 2019, 00:32

Music Has No Limits, el espectáculo más transgresor de mundo de la música, regresa a Valencia el 10 de mayo avalado por su gran éxito en más de 30 ciudades. El innovador concepto de Music Has No Limits fusiona todos los géneros y los grandes éxitos de la historia como nunca antes los habías escuchado. Temas de artistas tan diversos como Beyoncé, Guns 'N' Roses, Maria Callas, Gloria Estefan, Michael Jackson, Swedish House Mafia, Bach, Lenny Kravitz, Queen o U2, entre otros muchos, se mezclan entre sí con una espectacular escenografía y puesta en escena.

Tras triunfar en Estados Unidos, México o Italia, Music Has No Limits se ha convertido en uno de los espectáculos revelación de 2018, con las entradas agotadas en todas sus actuaciones durante su primera gira española.

El ciclo de Concerts de Bandes regresa este domingo, 10 de marzo, a la Pèrgola de La Marina de Valencia, en una edición en la que se consolida, crece y abre fronteras, con la incorporación de conciertos de agrupaciones musicales procedentes de otros municipios valencianos. Hasta el 7 de julio, los domingos por la mañana serán tiempo de música de banda en La Pèrgola en un festival matutino, de entrada libre y gratuita, organizado por las agrupaciones de Poblats Marítims, que serán las anfitrionas.

El presidente del Ateneu Musical del Port y portavoz de las sociedades musicales de Poblats Marítims, Paco Llorca, ha resaltado que el ciclo «se va consolidando como cita obligatoria de música de banda en la ciudad».

Los Conciertos de Bandas en La Marina comenzaron en otoño de 2017 para recuperar y activar la pérgola modernista a través de la cultura y, a la vez, difundir la música de las agrupaciones de Poblats Marítims, detalla la organización.