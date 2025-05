Regresa Secret Market a Ruzafa

Viernes, 2 de mayo 2025, 00:02 Comenta Compartir

GPS. La primavera trae flores, terrazas... ¡y descuentos de escándalo! Ruzafa Fashion Week regresa con su evento más esperado: el Secret Market.Desde el 1 hasta el sábado 10 de mayo, el número 30 de la Calle Burriana se convierte en el paraíso de los fashionistas para quienes saben detectar una buena oportunidad. Y no hablamos de cualquier mercadillo: aquí puedes hacerte con prendas y accesorios de marcas como SKFK, Sita Murt, Rains, U.S. Polo Assn, Duuo Shoes, García Jeans Wear, Rinascimento, Repetición, o Lyle & Scott a precios hasta un 70% más bajos. Sí, has leído bien.

Además, cabe destacar que el horario es tan amplio como tus ganas de renovar armario: de lunes a sábado de 10:00 horas a 21:00 horas y domingos de 11:00 horas a 21:00 horas. Eso sí, para entrar necesitas reservar cita previa. El acceso es gratuito, pero como todo lo bueno, tiene su truco: cada edición gana más seguidores, así que mejor no te duermas en los laureles.

Además, no todo va a ser moda. En la presente edición, la moda viene con extra de mimos. El miércoles 6 de mayo a las 19:00 horas, la belleza natural será la protagonista con un taller de aceites vegetales y esenciales impartido por Raquel Camara, experta de CN Pharma. Solo diez afortunados -elegidos por sorteo a través de las redes sociales de Ruzafa Fashion Week- podrán participar en esta experiencia sensorial y aprender a crear sus propias cremas. Un planazo para quienes buscan cuidarse por dentro y por fuera.

Este Secret Market no es solo una oportunidad para llenar tu armario con estilo, también es una excusa perfecta para pasear por Ruzafa, ese barrio que huele a tendencia y creatividad. Y con la mezcla perfecta entre moda, cosmética natural y ambiente cool, ¿quién puede resistirse?