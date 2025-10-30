Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Regresa Secret Market con moda e inventos

El mercado efímero de Ruzafa Fashion Week regresa con descuentos de hasta el 70% y homenajes a los inventores

Jueves, 30 de octubre 2025, 23:12

Valencia y los amantes de las compras y los descuentos vuelve a tener una cita con la moda y la imaginación. Ruzafa Fashion Week abre de nuevo las puertas de su Secret Market, el mayor mercado efímero de marcas de ropa de la ciudad, que desde hoy, 31 de octubre, y hasta el 9 de noviembre transformará el local de la calle Burriana 30 en un verdadero paraíso para los amantes del estilo y las buenas oportunidades.

Hasta un 70% de descuento en firmas como Duuo shoes -la línea sostenible de Munich-, Sita Murt, SKFK, US Polo, Rains, Replay, García o Thinking Mu convertirán este espacio en una tentación inevitable para renovar el armario.

Pero el Secret Market no vive solo de moda. Fiel a su espíritu curioso, esta edición vuelve a rendir tributo a la inventiva local con un guiño muy especial: su homenaje al Día Mundial del Inventor, que se adelanta al jueves 6 de noviembre a las 19:00 horas.

Homenaje a los inventores

Esta cita tan especial del próximo 6 de noviembre reunirá en la terraza del recinto a mentes brillantes de la Comunitat Valenciana para presentar creaciones tan sorprendentes como un catador de vino sin intervención humana, un dispositivo para la diabetes, una boya marina que transmite datos o una mesa que nunca cojea.

También habrá espacio para la belleza, con innovaciones como una crema facial elaborada con arroz.

El Día Mundial del Inventor se celebra en honor a la actriz e inventora Hedy Lamarr, quien desarrolló el espectro ensanchado, una tecnología clave en la base del actual wifi. Y este año, su legado resuena con fuerza entre tejidos, diseños y nuevas ideas que comparten un mismo hilo conductor: la creatividad.

Hogar y decoración

El Secret Market, además, amplía horizontes con una sección dedicada al hogar y la decoración de la mano de Parentesi Quadra, que aportará ese toque acogedor y contemporáneo que ya caracteriza a esta cita.

En definitiva, una combinación de moda consciente, ingenio y estilo que convierte a Ruzafa en el epicentro del diseño valenciano durante estos días.

El horario de apertura será de lunes a sábado de 10:00 horas a 21:00 horas, y los domingos de 11:00 horas a 21:00 horas. Una oportunidad perfecta para descubrir que, a veces, los secretos mejor guardados se esconden entre perchas, ideas y una buena dosis de talento local.

