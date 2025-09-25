Regresa la Feria de Gastronomía de Interior de Millares La Plaza Mayor se engalana en septiembre para acoger la VII edición de esta tradicional propuesta otoñal

Un año más, y ya van siete, la Plaza Mayor de Millares se engalana en septiembre para acoger la Feria de Gastronomía de Interior. Esta es la propuesta otoñal del municipio para dar a conocer y promocionar los innumerables sabores que pueden disfrutar quienes visitan el municipio. Una cita que se consolida en el calendario festivo de la localidad.

Como en ediciones anteriores, la jornada empezará a partir de las 11:00 horas con la inauguración de la Feria de Artesanía. Artistas locales y foráneos mostrarán sus mejores dotes en tejer, pintar o crear todo un mundo de artesanía llenando la Plaza Mayor de colores.

Será a partir de las 12 del mediodía cuando los olores y sabores den el pistoletazo de salida a la VII Feria de Gastronomía de Interior. En estos momentos, el Horno Filiberto nos deleitará con sus mejores recetas. Recetas transmitidas de generación en generación, aprendidas de nuestros mayores que hoy nos traen las tortas de aceite y sal, ¡con o sin mojete!, o la torta carbonata, por mencionar solo algunas de las recetas más populares de la gastronomía local. Ese mismo buen saber hacer, aprendido de padres y abuelos, es el que nos ofrece la Carnicería Mari: la mejor y artesanal elaboración en embutidos tradicionales con sabor a invierno al lado del hogar, el recuerdo al lado de la familia... ¡El sabor de toda la vida! Degustaciones acompañadas de bebidas y picoteo de Casa Angelita, la tienda de ultramarinos tan característica de los pueblos pequeños, siempre encuentras de todo.

Productores locales, artesanos y bares del municipio, en defensa de la cultura popularHabrá variedad de degustaciones, tapas, talleres infantiles y espectáculos

Y como no podía ser de otra manera, una edición más, la Asociación de Amas de Casa Tyrius de Millares completa el póquer de ases y se vuelca en la celebración de la Feria con la elaboración de comidas caseras, tanto dulces como saladas. No hay cabida para la improvisación, las recetas las dicta la tradición: turrón de rosas, torta en llanda, cucarrones, cariños, tortillas, torta de mojete, patatas en caldo, mojete bullío, mojete torrou... Por la tarde la fiesta continúa. Primero, con un taller de cerámica para niños a cargo de Indeko Ceramics. A partir de las 18:30 horas, con la Ruta de la Tapa Típica en una edición más que traerá al Bar La Plaza, el Mesón Boro's y el bar Desengaño 21 para ofrecernos, en perfecta combinación de innovación y tradición, la elaboración de tapas, amenizada con música en directo.

«Sea como fuere, una vez más, arte, comida y música se conjugan en nuestro municipio para deleite del visitante. Un día para chuparse los dedos. Está todo listo para comenzar. Tenemos todo listo para empezar, solo faltas tú a la mesa: ¡coge asiento!», señalan desde la organización.