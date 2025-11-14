Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La pizza es el gran atractivo del restaurante Regina. GPS

Regina renace, nueva etapa de un clásico junto a la Ciudad de las Artes

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:13

GPS. Si algo tiene la restauración es esa capacidad de reinventarse cada vez que la vida aprieta. Y ahí, en ese terreno, es donde Lenuta Poliac, Elena en español, se crece. Tras años forjándose entre coctelerías, hoteles y una pandemia que la obligó a cerrar su restaurante, La Malcriada, durante meses, la empresaria vuelve a apostar fuerte tomando la gerencia del restaurante italiano Regina, un nombre con más de 17 años de historia y pizzas capaces de reconciliarte con cualquier día torcido.

Este local, situado a un paso de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, mantiene su esencia alegre: una terraza amplia, un frontal de Fiat 500 y una Vespa que decoran la sala, y ese olor a masa recién horneada que te recibe antes incluso de sentarte.

Elena, perfeccionista hasta la médula, llega para impulsar una casa que siempre ha defendido la materia prima de primera calidad. Aquí las carnes a la piedra rugen, la pasta la elaboran ellos mismos y las pizzas son una fiesta rectangular donde se puede escoger entre más de 50 opciones: masa fina de larga fermentación, bordes tostados y combinaciones para todos los antojos.

Los entrantes hacen el resto: fiambres y quesos italianos, berenjena a la parmigiana, provolone fundido, bruschettas... Y un servicio que sigue el espíritu de Elena: cercano, apasionado y con ese punto incansable de quien disfruta alimentando a los demás. La carta de vinos y cervezas acompaña sin estridencias, y los postres caseros -tiramisú, tarta de queso, pudding o la mítica pizza de Nutella- cierran la experiencia con una sonrisa inevitable.

