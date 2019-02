5 regalos de última hora para sorprender en San Valentín

San Valentín está a la vuelta de la esquina, es el momento de enamorar otra vez a tu pareja y si no has tenido tiempo o ideas, no te preocupes... aún estás a tiempo. Escapadas románticas, entradas selectas para el teatro o una espectacular cena son algunas de las propuestas, pero puedes elegir muchas más ofertas de última hora para acertar con los gustos de tu pareja.

Entradas para ver 'Todas las noches de un día' en el Teatro Olympia Consigue tus entradas de butaca de patio y anfiteatro para ver a Carmelo Gómez y Ana Torrent en este thriller romántico, el sábado 16 de febrero a las 21:00h en el Teatro Olympia de Valencia. Las entradas son de butaca de patio y palco de patio por 18€ en lugar de 28€ (un descuento del 36%), con iva ya incluido y sin gastos de gestión. Comprar entradas para ver 'Todas las noches de un día' en el Teatro Olympia.

Dos noches en el Hotel Silken 4* de Madrid + entradas ARCO El Hotel Silken Puerta Madrid es un establecimiento en el que a su destacada arquitectura y diseño se suman la calidad del servicio y una estratégica ubicación. Un hotel de líneas modernas, en el que todos los detalles han sido cuidadosamente pensados para que el cliente se sienta en un entorno exclusivo. Puedes conseguir dos noches de hotel y entradas para la Feria Arco de Arte Contemporáneo por 84 euros por persona (su precio habitual es de 178 euros y tiene un descuento del 53%). El hotel dispone de 194 espaciosas habitaciones, todas ellas exteriores y muy luminosas. Dotadas de conexión Wi-Fi, plancha-pantalones, caja fuerte y amplio escritorio. También disponen de un servicio de transfer a IFEMA, puedes consultarlo con el hotel. LA OFERTA INCLUYE: - 2 Noches de alojamiento en el Hotel en régimen de sólo alojamiento. - Entrada para la Feria ARCO (válida para 1 día). Comprar Dos noches en el Hotel Silken 4* de Madrid + entradas ARCO y más información.

Circuito de hidroterapia y alojamiento para dos en un palacete El Castillo del bosque de la Zoreda, junto a Oviedo, te ofrece disfrutar de un circuito de hidroterapia con alojamiento y desayuno. El precio habitual es de 162 euros, pero esta oferta tiene un descuento del 41% y puedes disfrutar de la estancia por 96 euros. Este hotel, de categoría cinco estrellas, ocupa un emblemático palacete de principios del siglo XX. Su cuidadosa restauración exterior unida a su lujoso interior lo convierte en el lugar perfecto para el descanso sin renunciar a la comodidad de estar alojado junto a la capital del Principado de Asturias. Con más de 13.000 metros cuadrados, el Hotel cuenta con 25 habitaciones y suites, 2 restaurantes, centro de banquetes con capacidad para más de 1.200 personas y un aparcamiento para más de 400 vehículos QUÉ TE OFRECEMOS? • OPCIÓN 1 POR 96€: 1 noche en habitación doble + desayuno + circuito de hidroterapia con acceso privado para dos personas (de domingo a jueves) • OPCIÓN 2 POR 118€: 1 noche en habitación doble + desayuno + circuito de hidroterapia con acceso privado para dos personas (viernes y sábados) ¿QUÉ INCLUYE EL CIRCUITO SPA? ✔ El circuito de Hidroterapia incluye piscina dinámica con diferentes tipos de chorros, nado contracorriente, jacuzzi, 2 bancos de masajes, ducha de contraste, cama infrarrojo y zona relax. ✔ Duración aproximada del SPA 60'. ✔Horario del SPA: de 12.00 a 20.00h (bajo reserva previa). Comprar Circuito de hidroterapia y alojamiento para dos en un palacete y más información.

Mariscada en casa Mariscada en casa para 2 personas. Un plan perfecto para este San Valentín por 45 euros. Date un capricho con Marisco Gourmet. Porque el buen marisco, gracias a Oferplan, está al alcance de tu bolsillo. Prepara una velada especial con tu pareja en San Valentín, sin complicaciones y en vuestra propia casa. También es un regalo excepcional para el Día del Padre y compartir con la familia. El lote de marisco consta de: • Almeja Marinera 400 gr. • Centoll@ cocido 1 ud. • Croquetas de txangurro • Camarón cocido 200 gr. • Cigalas frescas 8 uds. OPCIONES DISPONIBLES: - Recogida en Viveros San Antón por 45€ - Envío a domicilio por 55€ Comprar Mariscada para dos personas

Entradas para ver 'Tatuaje. Homenaje a Doña Concha Piquer', en el Teatro Flumen Consigue ya tus entradas con un 25% de descuento para ver el musical sobre la vida de Concha Piquer a través de sus canciones, sus vivencias y sus éxitos. Las entradas son de platea (patio de butacas) a un precio de 15€ en lugar de 20€, con iva ya incluido y sin gastos de gestión. • Las entradas (previamente reservadas para Oferplan) se canjearán en taquilla el día de la función, al menos 20 minutos antes del inicio de la obra. Tienes 2 sesiones disponibles a elegir: Sábado 23 de febrero, a las 20:00h Domingo 24 de febrero, a las 19:30h Comprar entradas para ver 'Tatuaje. Homenaje a Doña Concha Piquer'

