Reflexión sobre el racismo Adam Driver y John David Washington, hijo de Denzel Washington. / lp La película 'Infiltrado en el Kkklan' se basa en la historia real del primer policía negro que se introdujo en el Ku Klux Klan GPS Jueves, 1 noviembre 2018, 23:07

Spike Lee regresa a la gran pantalla con 'Infiltrado en el KKKlan', la historia de Ron Stallworth, el primer oficial de policía negro de Colorado Springs que, en plena ola de fanatismo supremacista a finales de los 70, se infiltró en el Ku Klux Klan para desmontarlo desde dentro. En encargado de darle vida es John David Washington, hijo del mítico Denzel Washington, que asegura que rodar a las órdenes de Lee es un «sueño hecho realidad». «Es único, no hay otro como él», sentencia.

El director entiende que este proyecto podría servir como «lección de historia» en el futuro, a la vez que lamenta el mínimo avance que se ha experimentado en los últimos 40 años con respecto a la injusticia racial. Pero Lee sabe a quién achacar buena parte de culpa.

«El presidente de Estados Unidos hizo que el Klan estuviese bien visto. Unos nazis... los hizo un grupo legítimo porque no los condenó», denuncia el cineasta en su entrevista en Londres al respecto de la nula oposición mostrada por Donald Trump antes y después de los disturbios de Charlottesville del 12 agosto de 2017, cuando un neonazi llamado James Alex Fields atropelló a la activista Heather Heyer acabando con su vida en medio de una jornada llena de violencia. Trump se limitó a calificarlo como una «escandalosa demostración de odio procedente de muchos sitios».

Spike Lee rinde homenaje con esta película a Heyer y su madre, Susan Bro, aunque reconoce que «cambiaría el final de la película sin pensármelo un segundo porque Heather siguiese hoy con vida». El director de 'Haz lo que debas' (Do the Right Thing) y 'Malcolm X' no sabe si el mandatario habrá visto su cinta, pero deja claro que «él sí aparece en ella». Para el resto del público, Lee abre camino a la reflexión y espera que el espectador sí sepa escoger «el camino del amor y no el del odio».

Para dar vida al joven Ron Stallworth, Spike Lee escogió a un actor con famoso apellido pero sin apenas experiencia en proyectos de estas dimensiones. Se trata de John David Washington, hijo del dos veces ganador del Oscar Denzel Washignton, que tras una prolífica carrera como jugador de fútbol americano se abre paso en el séptimo arte. «No tuve que pensármelo demasiado, fue como un sueño hecho realidad», asegura el protagonista, quien ya había coincido con el director en el rodaje de 'Malcolm X', con tan solo 8 años. «No hay otro como Spike Lee», define Washington.

Trabajo de campo

Antes de comenzar a rodar, John David se estudió a fondo el caso. «Investigué en 'Soul Train', el show de los 70; vi un montón de documentales en Youtube, uno increíble llamado 'The Black Power Mixtape'; hice muchas llamadas a personas mayores que sabían del tema e incluso dejé de escuchar música actual, solo cosas de la vieja escuela», enumera Washignton acerca de su preparación para el papel. Dado su pasado deportivo, Washington traza un paralelismo y detalla su experiencia en el Festival de Cannes, donde 'BlacKkKlansman' (su título original) se terminó alzando con el Gran Premio del Jurado a pesar de la incertidumbre del protagonista. «Estaba extremadamente nervioso -confiesa-, pero cuando acabó la película y todo el público aplaudió al unísono, me sentí como si ganase una Super Bowl».