Redford se despide con un último atraco

Hay que degustar con cariño 'The Old Man & The Gun', supuestamente la despedida de la gran pantalla de uno de los grandes nombres de la historia del séptimo arte, aún en activo, el mismísimo Robert Redford, una leyenda viva de la interpretación. Esta vez encarna a un ladrón de bancos real, Forrest Tucker, cuya trayectoria delictiva duró ochenta años, parte de los cuales pasó en prisión. Hasta dieciocho veces logró escapar de la cárcel.

La historia presenta al atracador disfrutando de sus últimos días en el hogar del jubilado, donde cultiva su amistad, y algo más, con una mujer a la que interpreta la icónica Sissy Spacek. En su retiro mastica la posibilidad de dar un último golpe y desafiar a la autoridad. El filme se construye en torno al trabajo y la figura de Redford, perfecto en su deseo de contagiar al espectador con un tono vitalista que impregna la narración, no exenta, inevitablemente, de cierta melancolía.

Casey Affleck da vida al detective que se enfrenta al protagonista.