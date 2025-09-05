Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una escena de 'El corazón del incauto'. GPS

Rambleta sube el telón 2025-26

Amplia variedad de propuestas infantiles y familiares, exposiciones, música, festivales, humor y cine

Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:25

GPS. La Rambleta arranca su nueva temporada con una programación ambiciosa y diversa que confirma su papel como epicentro cultural de Valencia. Entre los grandes nombres de las artes escénicas destacan Rafael Álvarez 'El Brujo', Ernesto Caballero con 'La gramática', Elisabeth Larena con su debut como dramaturga en 'Yo solo quiero irme a Francia', Florian Zeller con 'La verdad' o Sergio Peris-Mencheta con la adaptación de 'Blauberen'.

También llegarán 'Los cuernos de Don Friolera', 'Nuestros muertos', 'Las amistades peligrosas' o 'Hasta el final de la fiesta' con Mamen García, junto a propuestas de Yllana y Primital Brothers.

La apuesta por el talento valenciano se refuerza con estrenos como '¡Evohé!', 'Eva o la creación de una madre perfecta', 'Generación Cyberpunk' o 'El corazón del incauto'. Además, se celebrará la II Muestra de Teatro Emergente y nuevas residencias creativas como 'La fe' de La Vulgar, nacida del proyecto Graners de Creació.

La danza abarcará desde el Ballet Nacional de Cuba hasta la innovadora fusión de Brodas Bros, pasando por la Gala de Dansa Internacional Valenciana y el aniversario de Eyas Dance Project. El público infantil y familiar tendrá su espacio con clásicos como 'Hansel y Gretel', propuestas circenses, magia y conciertos adaptados.

La programación musical reunirá a artistas como Santiago Auserón, Elefantes, Israel Fernández o GoGo Penguin, sin olvidar los ciclos de jazz de las Ram Sessions, festivales como Benson Señora o Nonsense Fest, y los mejores tributos. A ellos se suman citas muy esperadas como '14.4', de Peris-Mencheta, Botto y Younoussi, una obra de enorme carga social que pone sobre el escenario la distancia simbólica entre África y Europa, o 'Un viaje sin retorno', comedia dramática escrita y protagonizada por Álex Gadea.

El humor llegará con Eva Soriano, Ignatius, Pablo Ibarburu o Patricia Espejo, junto a podcasts en directo como 'La Ruina' o 'Deforme Semanal'. Y las artes visuales ofrecerán exposiciones de fotografía, ilustración y arte urbano, con proyectos como 'Una mirada a escena', 'València se ilustra' o 'La Cebera'.

Una temporada completa y vibrante que convierte a Rambleta en el gran escaparate cultural de Valencia, con más de un centenar de propuestas que abren el telón a un futuro lleno de talento, diversidad y emoción compartida. Todo ello con un claro compromiso por la creación local y el impulso de nuevas voces.

